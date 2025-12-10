Marcó una época e intentó clonar a su mejor caballo: la docuserie del icónico polista Adolfo Cambiaso para ver en Disney+

La producción dirigida por Juan José Campanella repasa la vida del deportista desde que era pequeño hasta la consagración como número uno en la historia del polo en Argentina.

Adolfo Cambiaso: en el nombre del polo. Foto: Disney+

Disney+ tiene en su plataforma una docuserie nacional de tres capítulos dedicada al legendario jugador argentino de polo Adolfo Cambiaso, ideal para los fanáticos de ese deporte.

Se trata de “Adolfo Cambiaso: en el nombre del polo”, una producción dirigida por Juan José Campanella que repasa la extraordinaria carrera del deportista desde su infancia hasta su consagración como número uno en la historia del polo en Argentina.

La serie, además de tener al propio Cambiaso, también incluye entrevistas exclusivas con su esposa María Vázquez, sus tres hijos, sus padres y figuras argentinas destacadas del polo como Pablo Mac Donough, Juan Martín Nero, los hermanos Gonzalo y Facundo Pieres, el exjugador de básquet argentino Manuel Ginóbili y el reconocido actor aficionado del polo Tommy Lee Jones.

“Adolfo Cambiaso: en el nombre del polo” y la historia sobre su deseo por clonar a su caballo

“Adolfo Cambiaso, en el nombre del polo” se sumerge en el universo del legendario jugador del equipo La Dolfina, nacido en la localidad bonaerense de Cañuelas, Buenos Aires, Argentina.

El título revela cómo su pasión por los caballos y su obsesión por trascender lo convirtieron en el mejor jugador de la historia y le brindaron acceso a lo más alto del jet set y el glamour del “deporte de los reyes”.

La serie, a su vez, recuerda el accidente que sufrió su mejor caballo en 2006 y muestra cómo Cambiaso decide indagar en la posibilidad de clonarlo, abriendo así un debate que trascendió el mundo del polo.

El relato también explora el presente de Cambiaso y su legado en manos de su hijo “Poroto”, heredero del talento de su padre, quien a sus 16 años fue el jugador más joven en debutar en la Triple Corona y ya se destaca en la cancha como parte de La Dolfina.

A lo largo de sus tres episodios, la nueva serie documental aborda la figura de Cambiaso de manera profunda y abarcadora e incluye la participación de los miembros de su círculo íntimo: su esposa María Vázquez, sus hijos Adolfo “Poroto”, Mia y Myla, su madre Martina de Estrada Láinez y su padre Adolfo Cambiaso.