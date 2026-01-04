Sam Heughan reveló que el elenco de Outlander no sabe cómo será el final de la serie: “Lo veremos en la edición”

La incertidumbre se explica en parte porque la serie se basa en la saga literaria de Diana Gabaldon, iniciada en 1991 y aún inconclusa. La autora no publicó todavía el último libro, por lo que la adaptación. Qué dijo el actor que interpreta a Jamie Fraser.

Sam Heughan, protagonista de Outlander. Foto: Starz en Instagram

Aunque el rodaje ya concluyó y la despedida parece definitiva, el desenlace de Outlander continúa envuelto en incógnitas, incluso para quienes protagonizaron la historia durante más de una década.

Así lo aseguró Sam Heughan, quien interpreta a Jamie Fraser, al admitir que ni siquiera el elenco conoce con certeza cómo terminará la aclamada serie de viajes en el tiempo.

Outlander terminará con el estreno de la octava temporada. Foto: Instagram @clanlallybroch

En una entrevista exclusiva con PEOPLE, realizada en el marco de la presentación de su nuevo libro The Cocktail Diaries, el actor escocés habló sobre las expectativas que rodean a la octava y última temporada de Outlander, cuyo estreno está previsto para el 6 de marzo en la señal Starz.

A más de diez años del debut de la ficción, estrenada en 2014, la producción se prepara para cerrar una de las historias románticas más exitosas de la televisión contemporánea, aunque su final todavía guarda secretos.

“No sabemos realmente cómo termina”, le dijo Heughan a PEOPLE. “Más o menos lo sabemos, pero lo veremos en la edición”.

Las declaraciones sorprendieron a los fanáticos, acostumbrados a que los actores conozcan el destino final de sus personajes. En este caso, la incertidumbre se explica en parte porque la serie se basa en la saga literaria de Diana Gabaldon, iniciada en 1991 y aún inconclusa. La autora no publicó todavía el último libro, por lo que la adaptación televisiva deberá ofrecer un cierre propio, diferente al de las novelas.

Aun así, Heughan se animó a anticipar el clima de la temporada final con solo tres palabras: “Reconciliación... guerra y eternidad”. Una síntesis potente que adelanta emociones intensas y conflictos decisivos para Jamie Fraser y su esposa Claire, interpretada por Caitriona Balfe, cuya historia de amor atraviesa siglos, guerras y fronteras.

Más allá del misterio, el actor expresó su deseo de que el público pueda valorar el recorrido completo de la serie. “Espero que los espectadores miren hacia atrás en la serie y vean que fue una aventura increíble la que vivieron con nosotros y tal vez, no sé, regresen a la temporada 1 y comiencen a verla desde el principio nuevamente”.

Sam Heughan como Jamie Fraser, el protagonista de Outlander. Foto: Starz

En ese mismo sentido, agregó: “Espero que sientan que hemos hecho justicia a los personajes, a la historia y a los fans. Es difícil, ¿sabes? ¿Cómo se termina una serie así? Obviamente, no terminamos los libros. Teníamos que terminar nuestra serie, así que se aleja de los libros en cierto modo, pero para nosotros fue gratificante y queríamos terminarla bien”.

Se acerca el final de Outlander

Mientras el estreno se acerca, el elenco atraviesa un proceso de despedida cargado de emoción. Como gesto simbólico, Heughan organizó una fiesta de cierre en su casa de Escocia, para la que creó un Appletini especial incluido en su libro de cócteles. “A todos les gusta tomar una copa”, expresó el actor sobre sus coprotagonistas.

Y añadió: “Pero también fue agradable crear algo, ya sabes, de mi jardín. Fue un momento muy agradable para compartir con todos con quienes he trabajado; el elenco y el equipo estaban allí, y simplemente para, ya sabes, celebrar un viaje increíble que todos hemos recorrido durante los últimos 11 años. Así que fue genial. Terminamos la botella que creé y también disfrutamos de muchos otros cócteles”.

Los elencos de Outlander y Blood Of My Blood. Foto: Instagram @outlande_starz.

La octava temporada de Outlander se estrenará el 6 de marzo en Starz. Actualmente, las siete temporadas completas están disponibles en esa plataforma y en Disney+, permitiendo que los fanáticos puedan revivir la historia antes de un final que, por el momento, sigue siendo tan misterioso como el viaje en el tiempo que dio origen a la serie.