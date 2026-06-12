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David Beckham tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: por qué se la dieron si no es actor ni director

El dueño del Inter de Miami, trabajó para imponer el fútbol en los Estados Unidos. Coincidencia con el Mundial y los discursos de Tom Cruise y Victoria “Posh” Adams.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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David Beckham en el Salón de la Fama de Hollywood
David Beckham en el Salón de la Fama de Hollywood Foto: REUTERS
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Arrancó el Mundial 2026 y el aire que se respira está vinculado directamente al máximo evento del fútbol. Sin embargo, en una de las sedes de la competencia ubicada en Los Angeles, Estados Unidos, un futbolista recibió la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por primera vez tratándose del mismísimo David Beckham, quien fue reconocido este 12 de junio de 2026 por su méritos en la categoría de Entretenimiento Deportivo.

Durante la ceremonia que se desarrolló en Hollywood Boulevard, frente a Ovation Hollywood, el deportista británico dueño del Inter de Miami, equipo en el que juega Lionel Messi, estuvo acompañado por su esposa Victoria y sus hijos Romeo, Cruz y Harper, así como por celebridades de la talla de Tom Cruise, “la estrella de cine más grande del mundo”, al decir de Beckham, y Eva Longoria.

Por primera vez un futbolista en el Paseo de la Fama de Hollywood

Según la Cámara de Comercio de Hollywood (encargada de entregar el reconocimiento), David recibió su estrella (la número 2.849) por su papel clave en la popularización del fútbol en los Estados Unidos y por su influencia duradera como figura global en el deporte, el entretenimiento y la cultura popular. El galardón es particularmente simbólico por coincidir con el inicio de la Copa Mundial FIFA, dado su rol histórico como impulsor del fútbol en el país.

David Beckham en el Salón de la Fama de Hollywood
David Beckham en el Salón de la Fama de Hollywood Foto: REUTERS

El homenaje se produjo apenas unos meses después de que el rey Carlos III le concediera el título de Caballero por sus servicios al deporte y su labor solidaria. A ello se suma su prolongada colaboración con UNICEF, organización con la que mantiene un estrecho compromiso desde hace más de 20 años.

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Beckham agradeció destacando a la leyenda de la NBA Michael Jordan como uno de los grandes inspiradores de su trayectoria: “Es la razón por la que llevo el número 23, y me enseñó que puedes ser mucho más que un atleta”. Además, se refirió a su “increíble familia”, haciendo hincapié en “todos” sus hijos, en clara referencia al gran ausente de la ceremonia, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz, que no han vuelto a ser vistos con el clan después de una gran pelea en la Navidad de 2024.

Los discursos de Tom Cruise y Victoria Beckham

“La suya es una historia de Hollywood”, dijo Tom Cruise cuando habló durante el acto, al justificar por qué un jugador de fútbol tiene su nombre inmortalizado en este codiciado lugar. “Mucho antes de los trofeos, de llenar estadios, de la fama global, del reconocimiento, había un joven con un sueño que tuvo la decisión y la disciplina para conseguirlo”, explicó el actor de 68 años.

La cuota de humor la puso la esposa del futbolista: “Para mí, que crecí en Inglaterra, el Paseo de la Fama siempre fue una de esas cosas icónicas que sólo ves en películas, una forma de inmortalizar a la gente que ha tenido éxito en su campo y dejó su huella. Así que, naturalmente, asumí que venía aquí para recibir la mía por mi papel en aquel clásico de culto Spice World: La película. Muchos lo conocen un deportista, hombre de negocios y activista, pero detrás de esos títulos siempre hubo un hombre que se define por su carácter. Su empuje, su determinación y su ambición son conocidos por todos, pero también me gustaría destacar su amabilidad, su lealtad y su entrega a las personas que ama”, dijo efusivamente la diseñadora de moda y ex Posh Spice.

David Beckham en el Salón de la Fama de Hollywood
David Beckham en el Salón de la Fama de Hollywood Foto: REUTERS

Ahora todos los que pasen por el complejo comercial y de entretenimiento Ovation Hollywood, en la 6819 de Hollywood Boulevard, podrán ver la flamante estrella, sacarse una foto y, por qué no, pisarla.

David BeckhamHollywood
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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