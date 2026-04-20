Llega la Noche de las galerías y las peatonales:

Llega la Noche de las galerías y las peatonales. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El viernes 24 de abril, el microcentro de Córdoba se transformará en un gran escenario a cielo abierto con “La Noche de las galerías y las peatonales”, un evento que contará con festival de compras, cultura y gastronomía bajo el objetivo de revitalizar el corazón de la capital provincial.

Dónde y a qué hora será La Noche de las galerías y las peatonales

Desde las 19.00 hasta la medianoche, el tramo de la calle 9 de Julio comprendido entre San Martín y Jujuy, será el epicentro de este evento diseñado para revitalizar la vida urbana a través de una propuesta que integra cultura, comercio y gastronomía.

La Noche de las galerías y las peatonales. Foto: prensa.cba.gov.ar

Qué habrá en La Noche de las galerías y las peatonales

Con una variada programación artística, La Noche de las galerías y las peatonales contará con distintas actividades y tres escenarios principales, que estarán ubicados en los siguientes puntos:

9 de Julio esquina Rivera Indarte

9 de Julio 250 (frente a Galería Planeta)

9 de Julio esquina Jujuy

Allí se presentarán artistas como Calle Vapor, Emilio Morales, Kam & The Cóndores, Nicolás Reartes, Batuque y Bossa, Belén Ceballos, Maxi Acosta y Rivera Folk, Santi Espeche y La Negra Gómez. También habrá propuestas de DJs en vivo.

Además, a lo largo del corredor participarán ballets, colectividades, el Coro Árabe Voces de Oriente, el Coro Raíces Venezuela, el Coro de la Legislatura de Córdoba, y la Agrupación de Canto Croata Plavo More junto a la soprano Greta Ciklic.

Por su parte, en el Pasaje de la Ciudad tocarán bandas de rock y habrá exposición de autos antiguos, intervenciones teatrales y circenses, dragones del Año Nuevo Chino, propuestas recreativas y espacios para las infancias.

La iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio de Córdoba y el Centro Vecinal del barrio Centro, busca fomentar el reencuentro de los ciudadanos con el casco histórico. Además, el evento cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y el Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional del Gobierno provincial.

Durante la presentación del evento, el Secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor Campana, destacó la relevancia de las galerías del centro como parte de la historia de de la localidad: “Desde la Municipalidad los vamos a acompañar y ojalá sea una fecha que la gente adopte para recorrer todas las bellezas culturales que tenemos en el centro”.