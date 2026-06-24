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“No tienen vida propia”: Roly Serrano se refirió a las críticas que recibió tras blanquear su romance con una actriz de 27 años

El actor defendió la relación que mantiene con su pareja, a pesar de los 44 años de diferencia de edad entre ambos.

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Roly Serrano junto a su pareja, Candelaria Saldaño Vicente.
Roly Serrano junto a su pareja, Candelaria Saldaño Vicente. Foto: Instagram/rolyserrano
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Roly Serrano (71) hizo pública su relación sentimental con Candelaria Saldaño Vicente, una actriz de 27 años, y recibió duras críticas por la diferencia de edad.

Durante su participación en el programa Almorzando con Juana, el actor habló sobre las repercusiones que tuvo su relación y respaldó el vínculo que comparte con su pareja, pese a los 44 años de diferencia entre ambos.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó si le perjudicaban los comentarios negativos en redes hacia su noviazgo. “Sí, las cosas que dicen en redes sociales, pero de cada 100 personas, dos o tres. No tienen vida propia, entonces se dedican a los demás”, respondió el actor.

Roly Serrano junto a su pareja, Candelaria Saldaño Vicente. Foto: Instagram/rolyserrano

Luego aclaró que los comentarios negativos son un porcentaje pequeño respecto al cariño que recibe de la gente. “El resto nos mira y nos dice cosas tan hermosas y agradecemos a todas esas personas que nos hablan bien”, añadió el actor de El Marginal.

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Más allá de las críticas, Serrano destacó el gran momento que está viviendo. “Nunca pensé que podía volverme a enamorar a los 71 años. Yo pensé que ya estaba, que ya viví la vida y disfruté lo más que pude. Y de pronto sentir que había más amor…”, remarcó.

El actor y la actriz se conocieron en Córdoba en 2023, cuando él fue a hacer temporada con su obra “Rolando” y desde ese entonces nunca más se separaron.

Quién es Candelaria Saldaño Vicente, la pareja de Roly Serrano

Candelaria Saldaño Vicente, de 27 años, es oriunda de Córdoba y mantiene una relación con el actor Roly Serrano.

Si bien ambos se conocieron a fines de 2023 en Villa Carlos Paz, el romance tomó estado público a comienzos de 2026, luego de que el propio artista se refiriera al vínculo durante una entrevista.

Candelaria Saldaño Vicente, pareja de Roly Serrano. Foto: Instagram/candesaldanovicente

Formada en el ámbito teatral, Candelaria es licenciada y profesora de Teatro, además de egresada del Seminario de Teatro Jolie Libois. Su trayectoria también incluye tareas detrás de escena: participó como asistente de dirección en la versión cordobesa de la ópera “La Bohème”, una de las producciones más destacadas del circuito local.

Además de su labor como actriz, en 2024 se desempeñó como productora ejecutiva de “Yepeto”, la obra protagonizada por Roly Serrano y dirigida por Nicolás Cabré, que se presentó en el Teatro Picadilly de la avenida Corrientes.

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