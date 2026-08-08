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La serie donde les borran la memoria para ir a trabajar: es un thriller psicológico brillante para maratonear el fin de semana

Un thriller perturbador sobre el equilibrio entre la vida personal y laboral llevado al extremo de la ciencia ficción. Con dirección de Ben Stiller, esta serie se convirtió en un fenómeno aclamado por la crítica que desafía los límites de la mente y las corporaciones.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Se trata de un thriller psicológico y de ciencia ficción que llevó el concepto de "desconexión laboral" a un extremo tan fascinante como siniestro.
Se trata de un thriller psicológico y de ciencia ficción que llevó el concepto de "desconexión laboral" a un extremo tan fascinante como siniestro. Foto: Yarn
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¿Qué pasaría si pudieras dividir tu mente en dos: una para tu vida personal y otra exclusiva para tu jornada laboral? Bajo esa premisa, el catálogo de Apple TV+ esconde una de las series más aclamadas y disruptivas de los últimos años. Se trata de Severance, un thriller psicológico y de ciencia ficción que llevó el concepto de “desconexión laboral” a un extremo tan fascinante como siniestro ideal para maratonear durante un fin de semana.

La trama nos introduce en los pasillos de Lumon Industries, una opaca y poderosa corporación biotecnológica que implementa un controvertido procedimiento médico llamado “separación” (severance, en inglés).

Este método divide quirúrgicamente los recuerdos de sus empleados: cuando están en la oficina, no recuerdan absolutamente nada de sus vidas personales, familias o traumas. Al cruzar la puerta de salida a las cinco de la tarde, olvidan por completo qué hicieron durante su jornada laboral, transformándose en dos versiones de una misma persona.

El protagonista es Mark Scout, un empleado que lidera un equipo de trabajo en este departamento de “separación”, quien aceptó el procedimiento tras un profundo trauma personal con el objetivo de buscar el alivio de ocho horas diarias de anestesia mental.

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Sin embargo, el frágil equilibrio de esta desconexión comienza a desmoronarse cuando un misterioso excolega aparece en su vida exterior, desencadenando una búsqueda por descubrir la verdadera y macabra naturaleza de los trabajos que realizan en Lumon.

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La serie se emite a través de Apple TV+. Foto: ScreenRant

El elenco estelar detrás de la serie Severance

La producción cuenta con un peso pesado en la dirección: Ben Stiller, junto a Aoife McArdle, quien demostró una vez más su notable capacidad para construir atmósferas asfixiantes y dramáticas alejándose de su clásico perfil de comedia. La creación de la historia estuvo a cargo de Dan Erickson.

El éxito de la propuesta se apoyó fuertemente en las interpretaciones de su elenco. Adam Scott brilla en el papel de Mark Scout y lo acompañan figuras de la talla de Patricia Arquette, Christopher Walken, John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry y Tramell Tillman.

Críticas a la serie Severance

Desde su estreno, la serie se convirtió en un fenómeno boca a boca y cosechó un abrumador respaldo por parte de la prensa especializada. En portales como Rotten Tomatoes, la primera temporada sostiene un rotundo 97% de aprobación con reseñas que destacan su estética retro-futurista, el diseño de producción aséptico y claustrofóbico, y un guion repleto de giros narrativos que no dan respiro.

La crítica internacional la catalogó como una sátira mordaz sobre el capitalismo moderno, la explotación laboral y el libre albedrío, combinando el suspenso de Black Mirror con la estética corporativa de los años 70 y 80. Su impacto fue tal que hasta figuras como el escritor Stephen King manifestaron públicamente su fascinación por la serie.

Actualmente, Severance se encuentra disponible íntegramente en la plataforma de streaming Apple TV+ posicionándose como una de las series indiscutidas de su catálogo y una parada obligatoria para los fanáticos de los thrillers psicológicos.

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Con dirección de Ben Stiller y un elenco de lujo, esta serie se convirtió en un fenómeno aclamado por la crítica que desafía los límites de la mente y las corporaciones. Foto: Apple

Anunciaron la temporada 3 de Severance

La primera temporada de la serie cuenta con un total de 9 episodios, emitida entre febrero y abril de 2022. Esta entrega inicial fue la encargada de presentar la perturbadora dinámica de Lumon Industries, construyendo una tensión in crescendo que derivó en uno de los finales de temporada más impactantes y comentados de la televisión reciente.

Por su parte, la segunda temporada amplió la apuesta narrativa con 10 episodios. Tras la intensa espera generada por las huelgas de guionistas y actores en Hollywood, la continuación profundizó en las consecuencias del colapso del protocolo de separación, explorando con mayor detalle los secretos de la corporación y el destino de los protagonistas tanto dentro como fuera de la oficina.

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El actor Adam Scott brilla en el papel de Mark Scout. Foto: Cultura Geek

En cuanto a la tercera temporada, el panorama se presenta altamente favorable para los fanáticos. Gracias al rotundo éxito de audiencia y crítica que consolidó a la producción dentro del catálogo de Apple TV+, el equipo creativo liderado por Dan Erickson y Ben Stiller ya trabaja en el desarrollo de los nuevos episodios aún sin fecha de lanzamiento. El objetivo es acortar los tiempos de espera para resolver los interrogantes abiertos y dar continuidad a la historia sin las prolongadas pausas que sufrieron las entregas anteriores.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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