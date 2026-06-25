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Terremotos en Venezuela: famosos ponen a disposición sus redes sociales para ayudar a las víctimas de la tragedia

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo principal alcanzó una magnitud preliminar de 7,5 y ocurrió apenas 40 segundos después de un temblor de 7,2 en la misma región.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Ricardo Montaner, terremoto en Venezuela.
Ricardo Montaner, terremoto en Venezuela. Foto: redes sociales/Reuters.
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Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela en las últimas horas dejando al menos 164 muertos y cerca de mil heridos. Se trata de los más graves en el país desde el registrado en 1997 en el estado de Sucre, que causó 73 muertos y cientos de heridos.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo principal alcanzó una magnitud preliminar de 7,5 y ocurrió apenas 40 segundos después de un temblor de 7,2 en la misma región.

En ese sentido, algunas celebridades dejaron sus mensajes de apoyo en redes sociales. Uno de ellos fue Ricardo Montaner, quien se mostró profundamente triste por la situación: “Dios mío, Venezuela… Padre, protege a tu pueblo”, expresó a través de X. Sus hijos Mau y Ricky también expresaron su dolor en redes: “Orando por nuestro país y nuestra gente”.

Mensaje de Ricardo Montaner tras el terremoto en Venezuela. Foto: redes sociales.

Por su parte, Carlos Baute también se sumó a los mensajes de apoyo hacia la comunidad venezolana. “Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. Que tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera, mucha fuerza. Si alguien necesita ubicar a alguien o tienen alguna necesidad, por favor comenten y monto en historias”, expresó.

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Mensaje de Carlos Baute tras el terremoto en Venezuela. Foto: redes sociales.

Alejandro Sanz fue otro de los cantantes que reaccionó a la noticia: “Cuando la tierra tiembla, también lo hace el alma de quienes queremos a ese país”. J Balvin, Nicky Jam y Danny Ocean también expresaron su apoyo a través de las redes sociales.

Mensaje de Alejandro Sanz tras el terremoto en Venezuela. Foto: redes sociales.

“Venezuela, estoy con ustedes. Les envío todo mi amor y fuerza. Oremos todos a Dios por Venezuela”, escribió Thalía en su cuenta de X.

Mensaje de Thalia tras el terremoto en Venezuela. Foto: redes sociales.

Argentina, Estados Unidos y diferentes países ofrecieron asistencia humanitaria

Luego de los devastadores terremotos en Venezuela, el gobierno de Donald Trump, que mantiene una estrecha coordinación con el régimen de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se movilizó para “actuar con rapidez” en un operativo de ayuda al país caribeño en plena emergencia.

El Gobierno ofreció asistencia sanitaria a Venezuela luego de que se registraran los dos terremotos Foto: Prensa

“Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de enorme magnitud y han dejado un saldo devastador de muertos“, escribió Trump en su red Truth Social minutos antes de la medianoche, su primera reacción ante las escenas de destrucción que llegaban desde Caracas y otras localidades venezolanas.

Por su parte, el gobierno argentino ofreció asistencia sanitaria y el presidente Javier Milei extendió un mensaje oficial de acompañamiento al pueblo venezolano, comprometió ayuda ante la emergencia y resaltó la importancia del trabajo conjunto frente a la catástrofe natural.

Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Foto: REUTERS

Asimismo, a través de su presidenta Claudia Sheinbaum, México se pronunció en solidaridad con la nación caribeña. “Ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria”, posteó la mandataria.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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