Muerte de Ernestina Pais: qué reveló la autopsia preliminar tras el trágico accidente con el Tren de la Costa

Murió Ernestina Pais a los 54 años Foto: redes

La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo, la radio y la televisión argentina. La conductora y actriz falleció a los 54 años luego de protagonizar un fatal accidente ferroviario en la zona de Martínez, partido de San Isidro, cuando el auto que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

En las últimas horas se conoció un dato clave para la investigación: el resultado preliminar de la autopsia indicó que la causa del fallecimiento fue un “traumatismo encefalocraneano grave”, una lesión compatible con la violencia del impacto que recibió el vehículo en el cruce ferroviario.

El resultado preliminar de la autopsia de Ernestina Pais

De acuerdo con la información difundida, el informe preliminar determinó que Ernestina Pais sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del choque entre el tren y el automóvil que conducía. Aunque este primer resultado ya aporta un elemento central para la causa, los investigadores aún esperan el estudio definitivo para sumar precisiones médicas y periciales.

Ernestina Pais, choque

La noticia impactó de lleno en el ambiente artístico, donde Ernestina era reconocida por una extensa trayectoria en televisión, radio y teatro. Su muerte no solo generó dolor entre colegas y seguidores, sino que también abrió una investigación judicial para reconstruir con exactitud qué ocurrió en los segundos previos al choque.

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

El siniestro ocurrió el viernes por la noche en el cruce de Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez. Según las primeras reconstrucciones, la conductora manejaba un auto negro cuando fue impactada en el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

Las primeras hipótesis de la investigación señalan que el vehículo habría intentado atravesar el paso a nivel cuando las barreras estaban bajas. Esa secuencia, según se informó, quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, material que será clave para establecer la mecánica del hecho.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, constataron que Ernestina Pais era la única ocupante del auto y que había fallecido en el lugar. En la escena trabajaron efectivos policiales, bomberos y peritos, mientras la causa quedó a cargo de la UFI de Martínez.

El testimonio que sumó detalles sobre los minutos posteriores

Mientras avanza la investigación, también tomó relevancia el testimonio de un vecino identificado como Carlos, quien aseguró haber escuchado el impacto y haberse acercado rápidamente al lugar para intentar ayudar. Según relató, varias personas se aproximaron al auto, pero no pudieron abrir las puertas debido al estado en el que quedó el vehículo.

El testigo contó que en un primer momento no reconocieron a la conductora. También señaló que le hablaron y le gritaron para saber si estaba consciente, pero no obtuvieron respuesta. Su relato coincide con los momentos de desesperación que se vivieron tras el choque y aporta información sobre la escena inmediatamente posterior al accidente.

La investigación busca reconstruir los segundos previos al impacto

Uno de los puntos centrales para los investigadores será determinar por qué el auto ingresó al cruce ferroviario. Para eso, se analizarán las cámaras de seguridad, el funcionamiento del paso a nivel, los testimonios de testigos y las pericias sobre el vehículo y la formación ferroviaria.

Así quedó el auto de la conductora.

Fuentes citadas por medios nacionales indicaron que el impacto se produjo sobre el lado del conductor, lo que explicaría la gravedad de las lesiones registradas en el informe preliminar. El análisis definitivo de la autopsia y los resultados periciales permitirán cerrar con mayor precisión la reconstrucción de los hechos.

El dolor por la muerte de una figura muy querida

Ernestina Pais fue una de las caras más reconocibles de la televisión argentina. Su paso por programas emblemáticos, su estilo directo y su versatilidad como comunicadora la convirtieron en una figura popular y querida. En los últimos años también había incursionado en el teatro y mantenía una fuerte conexión con sus seguidores.

Su muerte deja una marca profunda en el ambiente artístico y periodístico. Mientras sus familiares, amigos y colegas atraviesan el duelo, la Justicia continúa trabajando para esclarecer las circunstancias de un accidente que conmocionó al país.