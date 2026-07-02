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La impactante suma que Florencia Peña le reclamará a Nico Occhiato tras el escándalo por la fake news en Luzu

La noticia fue confirmada por Barby Franco, pareja de Fernando Burlando, el abogado que representa a la actriz en el caso. Los detalles.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Flor Peña y Nicolás Occhiato.
Flor Peña y Nicolás Occhiato. Foto: captura video.
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A casi dos semanas del escándalo que protagonizó Florencia Peña al dado por muerto al padre de Lionel Messi al aire de Luzu TV, salió a la luz la cifra oficial por la que demandaría a Nicolás Occhiato, quien la habría despedido de la señal tras el hecho.

Occhiato había deslizado que fue ella quien decidió dar un paso al costado de "El Show del Verano" tras la polémica por la fake news, pero ahora la actriz tiene otra versión de los hechos y encarará una fuerte demanda.

La impactante suma que Florencia Peña le reclamará a Nico Occhiato

Al aire de Pasó en América (América), Barby Franco, la mujer de Fernando Burlando, ventiló la cifra millonaria por la que Peña demandará al productor por daños y perjuicios. “Lo lleva a juicio por 750 millones de pesos argentinos”, indicó.

Por su parte, Fernando Burlando se había referido al juicio en el programa de Mirtha Legrand días atrás. “Bueno, es una figura importante. El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada”, informó el letrado.

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“Ella no está bien, está realmente muy golpeada, atravesada por el dolor”, contó el abogado, haciendo referencia al momento personal que está atravesando Flor Peña.

En la misma conversación, Fernando Burlando contó cómo fueron las horas después de la fake news de Flor Peña sobre la familia de Messi. “Después de la triste noticia que dio, que fue un gran error que reconoció inmediatamente, llamó a la familia Messi ni bien terminó el programa. No podía hablar, solo lloraba”, reveló.

Además, consideró que la decisión tomada por Luzu de levantar el programa fue algo “apresurada”. “Me parece que la decisión de Luzu y de Nico fue un poco apresurada, porque ella es una persona de bien que cometió un error y había un contrato firmado con condiciones específicas”, añadió.

“Hasta el día de hoy sigue llorando. Estamos hablando con las autoridades de Luzu y hay buen diálogo”, finalizó el abogado.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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