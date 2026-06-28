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Flor Peña va por una cifra millonaria: qué dijo Fernando Burlando sobre el reclamo a Nicolás Occhiato

Tras la fake news de la actriz sobre la familia de Messi, Nicolás Occhiato decidió levantar su programa del streaming. Cómo está la situación actualmente.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Nicolás Occhiato y Florencia Peña.
Nicolás Occhiato y Florencia Peña. Foto: Capturas de pantalla Luzu TV
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Este sábado Fernando Burlando estuvo como invitado en el programa de Mirtha Legrand y fue consultado sobre los rumores que indicaban que Florencia Peña le habría impuesto una cifra millonaria a Nicolás Occhiato luego de la cancelación de su programa en Luzu por la fake news.

Según la información que trascendió en los últimos días, la actriz le habría pedido una indemnización de 200 millones de pesos. “Se habló de una cifra muy grande”, dijo Mirtha Legrand. Ante la pregunta de la conductora, Burlando evitó confirmar el número total, pero explicó cuál es el cálculo del reclamo.

Posteo de Florencia Peña tras la fake news sobre el padre de Messi.
Posteo de Florencia Peña tras la fake news sobre el padre de Messi. Foto: X

“Bueno, es una figura importante. El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada”, informó.

“Ella no está bien, está realmente muy golpeada, atravesada por el dolor”, contó el abogado, haciendo referencia al momento personal que está atravesando Flor Peña.

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Como era de esperarse, la Chiqui fue directa y le preguntó si “¿Florencia hará juicio?”. Burlando fue contundente con su respuesta: “Sí, está en condiciones de hacerlo. Hubo una rescisión en la que Florencia no tenía ningún tipo de voluntad”.

Cómo fueron las horas posteriores al episodio de la fake news

En la misma conversación, Fernando Burlando contó cómo fueron las horas después de la fake news de Flor Peña sobre la familia de Messi. “Después de la triste noticia que dio, que fue un gran error que reconoció inmediatamente, llamó a la familia Messi ni bien terminó el programa. No podía hablar, solo lloraba”, reveló.

Además, consideró que la decisión tomada por Luzu de levantar el programa fue algo “apresurada”. “Me parece que la decisión de Luzu y de Nico fue un poco apresurada, porque ella es una persona de bien que cometió un error y había un contrato firmado con condiciones específicas”, añadió.

“Hasta el día de hoy sigue llorando. Estamos hablando con las autoridades de Luzu y hay buen diálogo”, finalizó el abogado.

Flor PeñaNicolás OcchiatoLuzu TVFake News (noticias falsas)
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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