Flor Peña volvió a hablar de la fake news tras su función de teatro: “¿Me quieren dar contra un paredón y pegarme?”

Florencia Peña en Luzu TV. Foto: Captura de video.

Florencia Peña decidió subirse al escenario este jueves a pesar del escándalo que se generó por la fake news que difundió en el programa de streaming de Luzu TV. Pese al difícil momento que atraviesa, la actriz decidió cumplir con la función teatral y, al salir, habló brevemente con la prensa.

Visiblemente afectada, Flor Peña expresó su cansancio por la situación y dejó una contundente frase: “¿Me quieren poner contra un paredón y pegarme?”, le dijo al notero de América TV. Luego, agregó: “No puedo más, ya dije todo”, notablemente cansada por la situación.

Flor Peña también se refirió al impacto emocional que le provocó la polémica y reconoció que la función y la actuación la ayudaron. “Fue durísimo, pero me hizo bien actuar”, manifestó. En ese sentido, volvió a lamentar lo sucedido y remarcó: “Lamento mucho lo que pasó”. A pesar del escándalo, la actriz realizó igualmente su función teatral y, según trascendió, fue muy bien recibida por el público.

Flor Peña volvió a hablar de la fake news tras la función. Video: América TV.

“No lo hizo de mala fe”: el gesto de la mamá de Messi con Florencia Peña tras la fake news

La polémica por la falsa noticia de la muerte del padre de Lionel Messi, Jorge Messi, supuso no solamente confusión, sino también una catarata de despidos en LuzuTV luego de que Florencia Peña diera la primicia sin chequearla al aire. Y tras su pedido de disculpas a la familia, la respuesta por fin llegó.

Según reveló Yanina Latorre, Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, se habría comunicado con Florencia Peña y le habría hecho llegar un mensaje conciliador luego del escándalo que generó la difusión de la fake news.

De acuerdo con la información brindada por la conductora a través de su cuenta de Instagram, la madre del capitán de la Selección argentina habría decidido aceptar las disculpas de la actriz y dejado en claro que no cree que haya actuado con mala intención al replicar la información errónea.

La madre de Messi aceptó las disculpas de Flor Peña Foto: captura

“Celia le dijo que acepta sus disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, que la respeta y la admira”, contó Yanina Latorre sobre la conversación que habría mantenido la familia Messi con Florencia Peña tras la fuerte repercusión del caso.

Pero el gesto no terminó ahí. Según la panelista, la madre del astro rosarino también expresó su deseo de encontrarse personalmente con la actriz cuando la situación se calme. “Le dijo que espera que puedan tomar un café juntas”, reveló Latorre, en una frase que sorprendió a muchos luego de los días de tensión que vivió la familia Messi por la falsa noticia que circuló en distintos medios y redes sociales.

El gesto de la mamá de Messi con Florencia Peña tras la fake news. Foto: Instagram

La información llega en un contexto especialmente sensible, luego de que Florencia Peña reconociera públicamente su error al confirmar al aire la supuesta muerte de Jorge Messi, una noticia que rápidamente fue desmentida y que generó una fuerte ola de críticas.

Tras el episodio, la conductora pidió disculpas públicamente y asumió su responsabilidad por haber difundido una información sin verificar. Incluso anunció su salida de Luzu TV, donde aseguró sentirse parte del error cometido.