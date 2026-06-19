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Antes que Flor Peña: quién es el periodista que dio a conocer la fake news sobre la muerte del padre de Messi

La difusión de la fake news sobre la muerte de Jorge Messi generó una fuerte polémica mediática que escaló rápidamente tras ser publicada como información confirmada por el periodista mendocino Gastón Lucero Suárez.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Quién es el periodista que dio a conocer la fake news sobre la muerte del padre de Messi.
Quién es el periodista que dio a conocer la fake news sobre la muerte del padre de Messi. Foto: Redes sociales
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En medio del revuelo alrededor de Florencia Peña por la fake news de la muerte del padre de Lionel Messi, Jorge Messi, apareció otro involucrado en la difusión de la noticia falsa: fue el periodista mendocino Gastón Lucero Suárez que intentó dar esta “primicia” que acabó siendo mentira.

Por supuesto, la polémica se instaló en los medios y en ese sentido, el primer periodista en publicar la información como confirmada fue el corresponsal de ESPN en Mendoza y conductor de contenidos en plataformas digitales, quien posteriormente eliminó su cuenta de X tras la repercusión del caso.

La publicación sobre la fake news de la muerte de Jorge Messi

Lucero Suárez publicó el 18 de junio que Jorge Messi había fallecido. La información comenzó a viralizarse rápidamente y fue replicada por distintos usuarios. Poco después, la producción del programa Show del Verano de Luzu TV, conducido por Florencia Peña, tomó el dato y lo difundió al aire sin una verificación previa, lo que amplificó aún más el alcance de la fake news.

La fake news de la muerte de Jorge Messi. Foto: X.

Ante la gravedad de los rumores, la familia Messi emitió un comunicado oficial para desmentir la información. En el texto aclaró que Jorge Messi, de 68 años, atraviesa un problema de salud y se encuentra bajo seguimiento médico, con una evolución favorable. Además, expresó su malestar por el tratamiento mediático del tema y pidió responsabilidad y prudencia al abordar cuestiones privadas y familiares.

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La controversia tuvo consecuencias inmediatas. Florencia Peña y parte de la producción de su programa quedaron en el centro de las críticas por haber difundido la noticia sin corroborarla. Mientras tanto, Lucero Suárez decidió borrar su perfil de X, poner en privado su cuenta de Instagram y modificar sus datos públicos en redes sociales.

El perfil de Instagram en privado de Gastón Lucero Suárez. Foto: Instagram.

¿Quién es Gastón Lucero Suárez?

Según su perfil profesional, Gastón Lucero Suárez es Licenciado en Comunicación Social y cuenta con más de 17 años de experiencia en medios de comunicación.

Además de su trabajo periodístico, desarrolló tareas de comunicación institucional en la Universidad Nacional de Cuyo, donde ocupó cargos vinculados a la gestión comunicacional.

Cómo comenzó el rumor sobre Jorge Messi

Las especulaciones sobre la salud del padre de Lionel Messi habían comenzado días antes. Periodistas como Eduardo Feinmann y Pepe Ochoa habían mencionado que Jorge Messi atravesaba un delicado cuadro de salud. Sin embargo, ninguna de esas versiones hablaba de un fallecimiento.

La situación escaló cuando la falsa información fue publicada como un hecho confirmado, obligando a la familia del capitán argentino a salir públicamente a desmentir los rumores y pedir respeto por su privacidad.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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