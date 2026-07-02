Minions, Moana y Spider-Man, las mejores excusas para llevar a los chicos al cine en vacaciones de invierno

"Spider-Man un nuevo día". Foto: Sony Pictures

Arrancó julio y próximamente las vacaciones de invierno. Desde Córdoba y Mendoza, que arrancan el lunes 6, a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde el receso escolar llegará recién el 20. Para entretener a los chicos hay varias opciones, pero hay una salida favorita y esperada para compartir entre grandes y chicos: ir al cine.

Llega esta época del año y la cartelera se especializa en productos familiares. “Toy Story 5” ya se estrenó y lidera la taquilla, pero habrá otras películas esperadas que arribarán en las próximas semanas. Aquí un estricto repaso por fecha de estreno:

“Toy Story 5”

"Toy Story 5". Foto: Disney Pixar

Ya en los cines, y después de 30 años de su primer largometraje, los juguetes están de regreso y esta vez se encuentran con la tecnología. El propósito de jugar de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo se ve amenazado cuando se enfrentan a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie. ¿Volverá el juego a ser como antes?

Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, responsables además del guion, viene con la canción original “I Knew It, I Knew You” de Taylor Swift. Los argentinos Bizarrap y Migue Granados participaron del doblaje.

“Minions & Monstruos”

"Minions & Monsters". Foto: UIP Argentina

La producción de Chris Melandandri, escrita por Brian Lynch y Pierre Coffin, quien además la dirigió, trae de regreso a estos adorables personajes amarillos que descubrimos junto a “Mi villano favorito”. Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

Un detalle simpático es que el director Coffin es la voz de todos los Minions desde su debut en 2010. Más de 10 años después de su creación, los Minions se han convertido en los personajes animados más icónicos de su generación. Además el argentino Andy Muschietti le puso la voz al personaje de Max el director. Estrena hoy, jueves 2 de julio.

Moana

"Moana". Foto: DISNEY

El esperado live action de la película animada de Disney que ya es un clásico: cuando los marineros de su aldea no pueden pescar nada y fallan las cosechas, una joven entusiasta del mar y la única hija de un jefe marinero, descubre que el semidiós Maui causó el infortunio después de robar el corazón de la diosa Te Fiti. La única manera de salvar el destino de la isla es persuadiéndolo de que le devuelva lo que robó. Entonces, Moana emprende una arriesgada aventura para salvar a su aldea junto al propio semidiós.

Aquí la joven heroína está encarnada por Catherine Lagaʻaia, mientras que Dwayne Johnson, quien dio su voz al personaje en la versión animada en inglés (además de su productor), vuelve a interpretar al astuto Maui. Está dirigida por Thomas Kail e incluye las canciones de Lin-Manuel Miranda como la popular “Cuán lejos voy”. Llega a los cines el jueves 9 de julio.

“Spider-Man: un nuevo día”

"Spider-Man un nuevo día". Foto: Sony Pictures

Llega un capítulo completamente nuevo para Peter Parker y Spider-Man. Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad. Pero, a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se haya enfrentado el super héroe.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, está protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal y Mark Ruffalo. Se estrenará el último miércoles de julio, el 30. Sí, un día antes.