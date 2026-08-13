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“Estuvo al acecho antes de asesinarlos”: imputaron al hijo de Rob Reiner por doble parricidio

“Fue una profunda traición por parte de alguien a quien las personas que ahora se le acusa de matar amaban y en quien confiaban”, dijo en un comunicado Nathan Hochman, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Nick Reiner fue acusado de asesinar a sus padres Rob Reiner y Michele Singer.
Nick Reiner fue acusado de asesinar a sus padres Rob Reiner y Michele Singer. Foto: Instagram.
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Nick Reiner fue acusado formalmente por un gran jurado del condado de Los Ángeles por el asesinato de sus padres, el reconocido director y actor Rob Reiner y la productora Michele Singer Reiner, quienes fueron encontrados muertos en su vivienda en diciembre pasado.

La investigación comenzó luego de que personas cercanas al matrimonio señalaran ante la Policía de Los Ángeles que Nick podía estar involucrado en el doble crimen. El caso se mantuvo bajo reserva durante meses y recién en las últimas horas comenzaron a conocerse nuevos detalles.

Nick, el hijo de Rob Reiner. Foto: Instagram.

El gran jurado presentó la acusación el 20 de julio, aunque el documento permaneció bajo reserva hasta el miércoles 12 de agosto, cuando Nick Reiner, de 32 años, compareció ante la Justicia y se declaró no culpable.

El hijo de la pareja enfrenta dos cargos por asesinato en primer grado y una acusación adicional por haber estado al “acecho” antes del ataque. Si es encontrado culpable, podría recibir una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o, incluso, la pena de muerte.

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Primera aparición de Nick Reiner en la corte tras ser acusado por el asesinato por el asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner. Foto: REUTERS

Reiner deberá volver a presentarse ante el tribunal el próximo 15 de septiembre, en una audiencia previa al juicio. Por el momento, está representado por la Defensoría Pública, aunque trascendió que buscaría acceder a unos 1,5 millones de dólares de un fideicomiso para contratar una nueva defensa.

El crimen de Rob Reiner y Michele Singer

Rob Reiner, reconocido por su trayectoria en Hollywood, y su esposa Michele Singer fueron asesinados a puñaladas en su exclusiva residencia del barrio de Brentwood, en Los Ángeles, el pasado 14 de diciembre.

Tras el doble crimen, Nick Reiner habría abandonado la escena. Horas más tarde, fue detenido por la Policía en las inmediaciones de Exposition Park, a varios kilómetros de la vivienda familiar.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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