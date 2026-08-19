El día que Moria Casán lloró en vivo al escuchar la declaración de amor de Mario Castiglione

Moria Casan y Mario Castiglione fueron pareja por ocho años. Foto: Archivo Di Film

Uno de los grandes amores de Moria Casán, sin dudas, fue Mario Castiglione, a quien conoció a mediados de los años 80 y que, al poco tiempo, se convirtió en el padre de su hija Sofía Gala, nacida en enero de 1987. La vedette y el cómico congeniaron instantáneamente, además, a nivel profesional. Tanto así que después de iniciar un vínculo sentimental crearon Monumental Moria (1986), un show de sketches y puestas en escena humorísticas que salía al aire por Canal 9.

Sin embargo, tras estar juntos unos ochos años aproximadamente, la pareja decidió separarse definitivamente en 1990. Pese a que entre ambos hubo ciertos desacuerdos laborales y personales, Moria y Mario continuaron en contacto por su hija en común. Y en julio de 1999 protagonizaron uno de los momentos más eclécticos y disruptivos de la televisión argentina, fiel al estilo de la actriz y conductora.

Casán invitó a Castiglione y a su pareja de aquel momento, Luis Vadalá, a su programa Las Noches de Moria. El objetivo era entrevistarlos a ambos para que hablaran de la relación amorosa que habían mantenido con ella.

Moria Casán y Mario Castiglione se conocieron a mediados de los años 80. Foto: Redes sociales / Instagram

El reportaje llevó el nombre de “Moria y sus dos maridos” y contó con la participación de Jorge Rial como moderador de la charla. A nivel audiencia el programa fue todo un éxito: marcó 11 puntos de rating, es decir, más del doble de lo que acostumbraba el ciclo a medir normalmente.

Qué le dijo Mario Castiglione a Moria Casán en su famosa entrevista por televisión

Hoy el archivo de la entrevista es verdaderamente célebre. En la escena se puede ver a Moria sentada en el medio de sus parejas, el ex y el actual. La actriz llevaba un vestido dorado con brillos y bijouterie en el mismo color.

Si bien el encuentro tuvo momentos humorísticos y algunas chicanas, casi al final de la entrevista, Castiglione, consultado sobre su rol como pareja y colega de Moria, negó que él haya querido sabotear la carrera profesional de quien era su esposa en ese momento. “En los años que estuvimos juntos hicimos grandes éxitos y yo a ella siempre la admiré”, expresó Castiglione.

Luego, el cómico le dedicó unas sentidas palabras a Casán no solo por el tiempo que estuvieron juntos sino, además, sobre su persona. “Jamás dudes ni que se te pasa por la cabeza que yo no te he querido. Yo te he querido mucho. Cuando tuvimos a Sofía Gala fue una de las cosas más hermosas que me pasó en la vida como el nacimiento de mis otros hijos. Pero el de Sofía fue sentido, fue querido”, manifestó en ese momento Castiglione. Mientras tanto, Moria, escuchando las palabras del padre de su hija, no pudo contener las lágrimas.

“Sobre los chistes de las películas y eso. La verdad es que debe haber pasado porque yo sabía que vos podías ser mucho más de lo que aparentemente parecías ser. Como vos no le dabas bola a lo que decían los demás, parecía que eran agresiones mías. Pero mi intención siempre fue que vos fueras cada vez más grande y pudieras demostrar la enorme capacidad que vos tenés como artista porque como ser humano te sobra”, señaló.

En 1987 se convirtieron en padres de Sofía Gala. Foto: Redes sociales / Instagram

En otro fragmento del video, Castiglione le agradeció nuevamente a Moria por la llegada de Sofía. “Gracias por los maravillosos ocho años que vivimos juntos. No puedo decir que la he pasado mal. Fueron más los tiempos felices que aquellos en los que he tenido que sufrir”, detalló.

Y concluyó: “Te digo que te amé mucho y que hoy en la actualidad te tengo un cariño inmenso, mucho más de lo que vos te imaginás, a pesar de que no te veo o, a veces, discutimos porque tenemos puntos de vista diferentes. Te quiero mucho y te respeto como persona, como ser humano y fundamentalmente como la mamá de Sofía Gala”.

Cuándo murió Mario Castiglione, pareja de Moria Casán y padre de Sofía Gala

Casi un año después de la entrevista en el talk show Las Noches de Moria, el 21 de mayo del 2000, Mario Castiglione falleció producto de un cáncer de colon. El actor tenía 54 años.

Tras su muerte, Moria Casán, en numerosas ocasiones, volvió a hablar de Castiglione y lo definió como uno de sus grandes amores y, sobre todo, con “un excelente hombre y buen padre”.

Castiglione murió el 21 de mayo del 2000 por un cáncer de colon. Foto: Redes sociales / Instagram

En 2025, la conductora habló de aquella entrevista y dijo que se trataba de un momento en que ambos hombres (Vadalá y Castiglione) se iban de su vida. “Castiglione estaba muy enfermo en ese momento, él me venía a ver en silla de ruedas. Y el otro se iría de mi vida para siempre”, expresó en referencia a Vadalá, con quien mantuvo diversas disputas económicas.