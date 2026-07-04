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Cuándo juega Argentina contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026: fecha, hora y estadio

La “Albiceleste” le ganó 3 a 2 a Cabo Verde en el tiempo extra, avanzó de ronda y se medirá con Egipto en los octavos de final, que consiguió clasificación por penales frente a Australia. Cuándo y a qué hora se jugará el partido.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.
Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde. Foto: REUTERS
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El Mundial 2026 ya tiene otro duelo confirmado en su cuadro principal: la Selección Argentina le ganó a Cabo Verde, avanzó desde los dieciseisavos de final y enfrentará a Egipto en los octavos de final .

El encuentro disputado en Miami definió mucho más que el pase de fase. El vencedor aseguró su continuidad en el torneo y ahora tendrá un desafío inmediato frente a un rival que ya viene de superar una serie eliminatoria exigente.

La clasificación posiciona a Argentino en un cruce directo contra Egipto, que logró meterse entre los 16 mejores tras imponerse en un partido muy cerrado ante Australia.

Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Egipto

Con el resultado ya definido, el esquema quedó sellado: Argentina vs Egipto se jugará el próximo martes 7 de julio a las 13:00hs de Argentina en el Atlanta Stadium.

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Cómo llega Egipto a los octavos

Egipto accedió a esta instancia tras vencer a Australia por penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El equipo africano mostró solidez mental y eficacia en la definición.

En la fase de grupos, su rendimiento fue regular: empató 1-1 con Bélgica, venció 3-1 a Nueva Zelanda y volvió a igualar 1-1 frente a Irán, resultados que le permitieron avanzar con confianza.

Ese recorrido le dio rodaje competitivo y lo consolidó como un rival incómodo, con equilibrio entre defensa y respuesta ofensiva.

16avos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Selección ArgentinaSelección Cabo VerdeMundial 2026
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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