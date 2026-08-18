Tiene solo 10 capítulos, está basada en hechos reales y es una de las miniseries más atrapantes para maratonear en HBO Max

Band of Brothers: serie de HBO Max de solo 10 episodios. Foto: HBO

Las series basadas en hechos reales últimamente son las más elegidas por el público porque permiten no solo disfrutar del material audiovisual en sí sino que, además, los espectadores tienen la posibilidad de buscar más información sobre la historia de los personajes. Este es el caso de una miniserie de HBO Max, considerada un verdadero clásico de la televisión. Para aquellos que no sepan qué serie ver esta semana, sin dudas, este show producido por Tom Hanks y Steven Spielberg, es una opción más que recomendada.

Se trata de Hermanos de sangre (Band of Brothers), basada en el libro homónimo del historiador estadounidense, Stephen E. Ambrose, publicado en 1992. La serie de HBO Max cuenta con 10 episodios protagonizados por Damian Lewis, actor británico conocido también por interpretar al sargento Nicholas Brody en Homeland.

La historia se centra en relatar las viviendas de un grupo de soldados de la “Compañía Easy” de Estados Unidos que batallaron en la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante de esta serie es que es necesariamente fiel al libro y a la investigación de Ambrose, algo que no suele suceder con las adaptaciones audiovisuales.

De qué trata Hermanos de sangre, la aclamada producción que se puede ver en HBO Max

En 1942, los soldados estadounidenses de la Compañía Easy se encuentran en Camp Toccoa, Georgia, realizando un estricto entrenamiento militar con el objetivo de prepararse para los próximos enfrentamientos bélicos. Solo unos años después, iniciada la Segunda Guerra Mundial, los soldados desembarcan en Normandía desde Inglaterra y comienzan a batallar en el terreno.

Hermanos de sangre (Band of Brothers) es una historia de supervivencia, de redención, de amistad y, sobre todo, de resiliencia. La serie sigue cada uno de los episodios bélicos que protagonizan los soldados hasta el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y, por consiguiente, la disolución de la Compañía Easy.

El rol de Steven Spielberg y Tom Hanks en la producción de la miniserie

Una de las mejores películas de la historia del cine, al menos, del género bélico es Rescatando al Soldado Ryan, una historia que también sigue a un grupo de soldados estadounidense en el desembarco de Normandía. El filme estuvo dirigido por Steven Spielberg y protagonizado por Tom Hanks, quien solo tres años se unieron nuevamente ejercer la producción ejecutiva de Hermanos de sangre (Band of Brothers).

En tanto, Tom Hanks dirigió el quinto episodio de la serie de la HBO titulado Crossroads. El actor ganador del Oscar también estuvo involucrado en el concepto artístico y autoral de la obra.

Damin Lewis, protagonista de la serie. Foto: HBO

El objetivo de este nuevo encuentro audiovisual era poder recrear una historia que, a diferencia de Rescatando al Soldado Ryan, tenga personajes basados en hechos reales, además, de su historia en sí.

Una historia basada en hechos reales: el libro del historiador Stephen Ambrose

En 1992, el historiador Stephen Ambrose publicó su libro Band of Brothers tras años de investigación y entrevistas con veteranos que formaron parte de esa compañía militar de paracaidistas. Para esta historia, el científico no solo recurrió a archivos y documentos, gran parte de su narrativa también estuvo acompañada de cartas y diarios que los propios soldados habían escrito por esos años.

La diferencia de este libro con otros que relatan la Segunda Guerra Mundial es que pone el foco en los veteranos y no en los líderes o jefes militares. Ambrose basó gran parte de su etnografía en diálogos y largas conversaciones con aquellos jóvenes de la Compañía Easy que estuvieron al frente de batalla desde aquel duro entrenamiento en Georgia hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

Ambrose basó gran parte de su etnografía en diálogos y largas conversaciones con aquellos jóvenes de la Compañía Easy. Foto: HBO

Ambrose, incluso, llegó a decir que tras la investigación para su libro logró forjar amistad con los veteranos, quienes, además, participaron en la serie de Steven Spielberg y Tom Hanks años más tarde.

Los acontecimientos históricos relatados: el Día D, la Operación Market Garden y la Batalla de las Ardenas

Existen tres eventos concretos de la historia real que son representados en la serie Hermanos de Sangre (Band of brothers). Se trata del Día D, la Operación Market Garden y la Batalla de las Ardenas.

La primera ocurre el 6 de junio de 1944 en la llamada Operación Overlord. La compañía de soldados paracaidistas son lanzados detrás de las líneas alemanas en las playas de Normandía.

El segundo evento ocurre en septiembre de 1944 cuando los militares son enviados a Países Bajos como parte de la Operación Market Garden. El objetivo era evitar el avance de las topas alemanes y que los aliados ganen estratégicamente.

Ya en diciembre de 1944 los soldados de Compañía Easy se trasladan a Bélgica para combatir en la Batalla de de las Ardenas, una de las más duras del año, donde tuvieron que enfrentarse a las más extremas condiciones de resistencia sin municiones, alimentos y temperaturas bajo cero.

Tres eventos concretos de la historia real son representados en la serie Hermanos de Sangre (Band of brothers). Foto: HBO

Quiénes componen el reparto de Hermanos de sangre

La serie de HBO está protagonizada por Damian Lewis en el rol de Richard “Dick” Winters, es un oficial de rango de la Compañía Easy y por su interpretación recibió elogios de la crítica. Hay un elemento interesante en la serie Hermanos de sangre (Band of Brothers) en cuanto a su elenco que es gran parte de los actores que participaron luego se convirtieron en estrellas de Hollywood tales como:

Tom Hardy interpreta como John Janovec.

James McAvoy aparece como James W. Miller, en uno de sus primeros papeles en el cine y la televisión.

Michael Fassbender es Burton “Pat” Christenson.

Andrew Scott interpreta a John “Cowboy” Hall.

Simon Pegg interpreta al sargento William Evans.

Dominic Cooper aparece brevemente como Allington.

También participa David Schwimmer, conocido por interpretar a Ross en la serie Friends, como el capitán Herbert Sobel de la Compañía Easy.