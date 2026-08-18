comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiene solo 10 capítulos, está basada en hechos reales y es una de las miniseries más atrapantes para maratonear en HBO Max

Se trata de una serie de HBO protagonizada por Damian Lewis y estrenada en septiembre de 2001. Es uno de los grandes clásicos de la televisión.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Band of Brothers: serie de HBO Max de solo 10 episodios.
Band of Brothers: serie de HBO Max de solo 10 episodios. Foto: HBO
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las series basadas en hechos reales últimamente son las más elegidas por el público porque permiten no solo disfrutar del material audiovisual en sí sino que, además, los espectadores tienen la posibilidad de buscar más información sobre la historia de los personajes. Este es el caso de una miniserie de HBO Max, considerada un verdadero clásico de la televisión. Para aquellos que no sepan qué serie ver esta semana, sin dudas, este show producido por Tom Hanks y Steven Spielberg, es una opción más que recomendada.

Se trata de Hermanos de sangre (Band of Brothers), basada en el libro homónimo del historiador estadounidense, Stephen E. Ambrose, publicado en 1992. La serie de HBO Max cuenta con 10 episodios protagonizados por Damian Lewis, actor británico conocido también por interpretar al sargento Nicholas Brody en Homeland.

La historia se centra en relatar las viviendas de un grupo de soldados de la “Compañía Easy” de Estados Unidos que batallaron en la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante de esta serie es que es necesariamente fiel al libro y a la investigación de Ambrose, algo que no suele suceder con las adaptaciones audiovisuales.

De qué trata Hermanos de sangre, la aclamada producción que se puede ver en HBO Max

En 1942, los soldados estadounidenses de la Compañía Easy se encuentran en Camp Toccoa, Georgia, realizando un estricto entrenamiento militar con el objetivo de prepararse para los próximos enfrentamientos bélicos. Solo unos años después, iniciada la Segunda Guerra Mundial, los soldados desembarcan en Normandía desde Inglaterra y comienzan a batallar en el terreno.

Contenido Recomendado

Tiene solo 8 capítulos, está basada en un libro y es una de las miniseries más adictivas para ver en HBO Max este fin de semana largo

Tiene solo 8 capítulos, está basada en un libro y es una de las miniseries más adictivas para ver en HBO Max este fin de semana largo

“La Novia”, la serie de Prime Video para maratonear y ver con Telecentro

“La Novia”, la serie de Prime Video para maratonear y ver con Telecentro

Hermanos de sangre (Band of Brothers) es una historia de supervivencia, de redención, de amistad y, sobre todo, de resiliencia. La serie sigue cada uno de los episodios bélicos que protagonizan los soldados hasta el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y, por consiguiente, la disolución de la Compañía Easy.

El rol de Steven Spielberg y Tom Hanks en la producción de la miniserie

Una de las mejores películas de la historia del cine, al menos, del género bélico es Rescatando al Soldado Ryan, una historia que también sigue a un grupo de soldados estadounidense en el desembarco de Normandía. El filme estuvo dirigido por Steven Spielberg y protagonizado por Tom Hanks, quien solo tres años se unieron nuevamente ejercer la producción ejecutiva de Hermanos de sangre (Band of Brothers).

En tanto, Tom Hanks dirigió el quinto episodio de la serie de la HBO titulado Crossroads. El actor ganador del Oscar también estuvo involucrado en el concepto artístico y autoral de la obra.

Band of brothers
Damin Lewis, protagonista de la serie. Foto: HBO

El objetivo de este nuevo encuentro audiovisual era poder recrear una historia que, a diferencia de Rescatando al Soldado Ryan, tenga personajes basados en hechos reales, además, de su historia en sí.

Una historia basada en hechos reales: el libro del historiador Stephen Ambrose

En 1992, el historiador Stephen Ambrose publicó su libro Band of Brothers tras años de investigación y entrevistas con veteranos que formaron parte de esa compañía militar de paracaidistas. Para esta historia, el científico no solo recurrió a archivos y documentos, gran parte de su narrativa también estuvo acompañada de cartas y diarios que los propios soldados habían escrito por esos años.

La diferencia de este libro con otros que relatan la Segunda Guerra Mundial es que pone el foco en los veteranos y no en los líderes o jefes militares. Ambrose basó gran parte de su etnografía en diálogos y largas conversaciones con aquellos jóvenes de la Compañía Easy que estuvieron al frente de batalla desde aquel duro entrenamiento en Georgia hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

Band of brothers
Ambrose basó gran parte de su etnografía en diálogos y largas conversaciones con aquellos jóvenes de la Compañía Easy. Foto: HBO

Ambrose, incluso, llegó a decir que tras la investigación para su libro logró forjar amistad con los veteranos, quienes, además, participaron en la serie de Steven Spielberg y Tom Hanks años más tarde.

Los acontecimientos históricos relatados: el Día D, la Operación Market Garden y la Batalla de las Ardenas

Existen tres eventos concretos de la historia real que son representados en la serie Hermanos de Sangre (Band of brothers). Se trata del Día D, la Operación Market Garden y la Batalla de las Ardenas.

La primera ocurre el 6 de junio de 1944 en la llamada Operación Overlord. La compañía de soldados paracaidistas son lanzados detrás de las líneas alemanas en las playas de Normandía.

El segundo evento ocurre en septiembre de 1944 cuando los militares son enviados a Países Bajos como parte de la Operación Market Garden. El objetivo era evitar el avance de las topas alemanes y que los aliados ganen estratégicamente.

Ya en diciembre de 1944 los soldados de Compañía Easy se trasladan a Bélgica para combatir en la Batalla de de las Ardenas, una de las más duras del año, donde tuvieron que enfrentarse a las más extremas condiciones de resistencia sin municiones, alimentos y temperaturas bajo cero.

Band of brothers
Tres eventos concretos de la historia real son representados en la serie Hermanos de Sangre (Band of brothers). Foto: HBO

Quiénes componen el reparto de Hermanos de sangre

La serie de HBO está protagonizada por Damian Lewis en el rol de Richard “Dick” Winters, es un oficial de rango de la Compañía Easy y por su interpretación recibió elogios de la crítica. Hay un elemento interesante en la serie Hermanos de sangre (Band of Brothers) en cuanto a su elenco que es gran parte de los actores que participaron luego se convirtieron en estrellas de Hollywood tales como:

  • Tom Hardy interpreta como John Janovec.
  • James McAvoy aparece como James W. Miller, en uno de sus primeros papeles en el cine y la televisión.
  • Michael Fassbender es Burton “Pat” Christenson.
  • Andrew Scott interpreta a John “Cowboy” Hall.
  • Simon Pegg interpreta al sargento William Evans.
  • Dominic Cooper aparece brevemente como Allington.

También participa David Schwimmer, conocido por interpretar a Ross en la serie Friends, como el capitán Herbert Sobel de la Compañía Easy.

SeriesHBOSeries para maratonearSegunda Guerra Mundial
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Así era la casa de Sofía Gala a sus 14 años:bolas de boliche, fotos de Rodrigo el Potro y en el mismo terreno que Moria Casán

    Así era la casa de Sofía Gala a sus 14 años: bolas de boliche, fotos de Rodrigo el Potro y en el mismo terreno que Moria Casán

  2. Moria Casán presa en Paraguay:joyas, droga y escándalo, así fue uno de sus momentos más polémicos

    Moria Casán presa en Paraguay: joyas, droga y escándalo, así fue uno de sus momentos más polémicos

  3. Mario Castiglione y Moria Casán:la historia de amor, el nacimiento de Sofía Gala y la muerte que marcó a La One

    Mario Castiglione y Moria Casán: la historia de amor, el nacimiento de Sofía Gala y la muerte que marcó a La One

  4. Moria Casán en Brujas:en qué año debutó en Mar del Plata y otros datos poco conocidos sobre la obra que trascendió el tiempo

    Moria Casán en Brujas: en qué año debutó en Mar del Plata y otros datos poco conocidos sobre la obra que trascendió el tiempo

  5. Tiene solo 8 capítulos, está basada en un libro y es una de las miniseries más adictivas para ver en HBO Max este fin de semana largo

    Tiene solo 8 capítulos, está basada en un libro y es una de las miniseries más adictivas para ver en HBO Max este fin de semana largo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

“Ahorcarme, golpearme y tirarme”:Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo y lo acusó de violencia de género

“Ahorcarme, golpearme y tirarme”: Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo y lo acusó de violencia de género

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV:“El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”

Destituyeron a Alfredo López, el juez federal de Mar del Plata que posteó mensajes antisemitas

Tiene 38 años y es hijo de argentinos:el currículum de Juan Pablo Segura, el funcionario elegido por Trump conducir el vínculo de EEUU con América Latina

Economía

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria:cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria: cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

El Gobierno comunicó que los precios mayoristas subieron 0,8% en julio convirtiéndose en la variación mensual más baja desde mayo de 2025

El riesgo país vuelve a los 500 puntos básicos y las acciones argentinas caen hasta un 5% en Wall Street

Cajeros de supermercado:cuánto cobran en agosto 2026 tras el último acuerdo salarial

Internacionales

Acumuló 30 toneladas de baterías de litio en su casa, las manipulaba sin permiso y fue condenado a prisión

Acumuló 30 toneladas de baterías de litio en su casa, las manipulaba sin permiso y fue condenado a prisión

“Una vida judía equivale a 10 millones” de palestinos:las crudas declaraciones de un colono israelí en Cisjordania

Estados Unidos reduce los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y Seúl pide dialogar con Corea del Norte

Israel anunció la construcción de una horca para ejecutar a palestinos condenados a muerte por terrorismo