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Emotiva despedida a Ernestina Pais: familiares, amigos y figuras del espectáculo estuvieron presentes en el último adiós

La periodista y conductora fue velada este domingo en el barrio porteño de Palermo. Entre lágrimas, abrazos y mensajes de cariño, colegas y seres queridos la recordaron como una mujer luminosa, generosa y apasionada por su trabajo.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Ernestina Pais.
Ernestina Pais. Foto: Redes sociales.
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El mundo del espectáculo argentino volvió a reunirse este domingo para despedir a Ernestina Pais. Dos días después de su trágica muerte, familiares, amigos y reconocidas figuras de la televisión, el teatro y la radio participaron del velatorio de la periodista y conductora, que se realizó durante la mañana en una casa velatoria del barrio porteño de Palermo.

El velatorio se llevó a cabo entre las 8 y las 11:30 en Zuccotti Hnos., ubicado sobre la avenida Córdoba. Una vez finalizada la ceremonia íntima, los restos de Ernestina Pais fueron trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde descansarán junto a otras figuras de la cultura argentina.

Muerte de Ernestina Pais Foto: redes

Entre las primeras personas en arribar estuvieron Federica Pais, hermana de Ernestina, y su madre, Milka Truol, quienes ingresaron al lugar visiblemente conmovidas.

Uno de los momentos más emotivos de la mañana ocurrió con la llegada de Benicio, el hijo de 22 años de la periodista. Acompañado por dos amigos y con la capucha cubriendo parte de su rostro, el joven fue recibido entre abrazos y lágrimas por familiares y allegados.

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Junto a él caminaba su padre, el fotógrafo Alejandro Guyot, expareja de Ernestina, quien también acompañó a la familia durante la despedida.

Las figuras que despidieron a Ernestina Pais

Uno de los primeros colegas en hacerse presente fue José María Muscari, director de El divorcio del año, la obra teatral que Ernestina integraba y con la que se encontraba realizando una gira nacional.

Al hablar con la prensa, el director expresó el profundo impacto que provocó la noticia entre quienes compartían el escenario con ella. “No hay mucho para decir. Acompañamiento. En una situación como esta no se encuentran muchas palabras. Trato de recordar a Ernestina con el mayor lugar de alegría que ella tenía. Pero yo y todas las personas que la amábamos no podemos reaccionar.

Ernestina Pais Foto: redes

Luego agregó: “Tengo bastantes años de relación con Ernestina. La verdad es que estaba contenta y en un gran momento personal, en el mejor sentido de la palabra. Ella había hecho pública su recuperación y no hay mejor forma de plasmar eso que trabajando. Tratemos de recordarla como ella era: una persona luminosa, empática y feliz.

Entre quienes también participaron del último adiós estuvo Romina Gaetani, compañera de elenco de El divorcio del año, quien recordó el vínculo que había construido con Ernestina durante los últimos meses.

“Había encontrado en ella un apoyo emocional muy grande. Una gran compañera, un sostén muy grande, una nueva amiga. Una mujer donde me sentía reflejada en muchísimas cosas.

Entre los asistentes estuvieron Rocío Igarzábal, quien llegó junto a su esposo Milton Cámara; Diego Ramos, compañero de elenco en la obra teatral; María Carámbula, con quien Ernestina compartió escenario en Menopausia Show; y el economista Javier Timerman.

También dijeron presente Julieta Ortega, Martín Ortega, María Valenzuela, Malena Pichot, Leandro Lopatín, Dalma Maradona, Rafael Ferro, el Bicho Gómez y Malena Guinzburg, entre otros amigos y colegas que quisieron acompañar a la familia en la despedida.

Ernestina PaisVelatorioAccidente de trenMuerte
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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