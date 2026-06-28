Federica Pais estaba por salir al aire cuando recibió la noticia de la muerte de Ernestina

Federica y Ernestina Pais Foto: redes

El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de Ernestina Pais, quien falleció a los 54 años luego de sufrir un accidente ferroviario en San Isidro. Este domingo, familiares, amigos y colegas se acercaron a despedirla en una ceremonia cargada de emoción, primero en una casa velatoria de Villa Crespo y luego en el Cementerio de la Chacarita, donde descansan sus restos.

Entre las presencias más significativas estuvo la de Federica Pais, hermana de Ernestina, quien llegó visiblemente afectada para acompañar a la familia en uno de los momentos más difíciles. La despedida reunió a seres queridos y a distintas figuras del ambiente artístico que compartieron con la conductora etapas de su extensa carrera en televisión, radio y teatro.

La muerte de Ernestina generó un fuerte impacto no solo por su trayectoria pública, sino también por las circunstancias del accidente. Según informaron distintos medios, la periodista y actriz murió luego de que el auto que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en la zona de San Isidro.

Cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana

Uno de los datos que más conmovió fue la forma en que Federica Pais recibió la noticia. La conductora se encontraba en los estudios de El Nueve, preparándose para salir al aire con su programa Argentina 12, cuando productores del canal se acercaron para comunicarle lo ocurrido.

El último adiós a Ernestina Pais: Foto: Infobae.

De acuerdo con lo relatado en televisión, Federica estaba en plena previa del ciclo, que debía emitirse por la noche, cuando le informaron la muerte de Ernestina. Tras recibir la noticia, decidió abandonar el canal de inmediato para acompañar y contener a su familia, especialmente al hijo de la conductora.

El gesto reflejó la urgencia del momento y el profundo impacto familiar que provocó la tragedia. Si bien en distintas entrevistas se había hablado de una relación con diferencias entre las hermanas, el vínculo familiar se mantuvo presente en la despedida y en el acompañamiento a los seres más cercanos de Ernestina.

El dolor de Benicio, el hijo de Ernestina Pais

Otro de los momentos más emotivos de la jornada estuvo relacionado con Benicio Guyot Pais, el hijo de Ernestina. El joven publicó un mensaje de despedida en redes sociales acompañado por una imagen de su infancia junto a su madre. En ese texto, expresó el amor, la admiración y el dolor que atraviesa tras la partida de la conductora.

El último adiós a Ernestina Pais: Benicio Guyot, el hijo de Ernestina. Foto: Infobae.

La carta conmovió a quienes siguieron la carrera de Ernestina y también a aquellos que la conocían por su costado más íntimo y familiar. Benicio destacó la personalidad de su madre, su manera de vivir con intensidad y la huella que dejó en las personas que la rodearon.

Durante el último adiós, Benicio fue una de las figuras centrales de la despedida, acompañado por familiares y allegados. La presencia de su abuela, Milka Truol, madre de Ernestina, también fue una de las imágenes más dolorosas de la ceremonia.

Una carrera que dejó huella en la televisión argentina

Ernestina Pais fue una de las figuras más reconocidas de los medios argentinos. A lo largo de su trayectoria trabajó en televisión, radio, teatro y proyectos culturales, construyendo un perfil marcado por su estilo directo, su humor y su fuerte personalidad.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran su paso por Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg, y su rol como conductora de Caiga Quien Caiga, donde se convirtió en una presencia destacada dentro de un formato históricamente asociado al humor político y periodístico.

En los últimos años también había incursionado en el teatro y formaba parte de la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari, proyecto que integraba al momento de su muerte.

La investigación por el accidente en San Isidro

El accidente ocurrió en un paso a nivel de San Isidro, donde el vehículo de Ernestina fue impactado por una formación del Tren de la Costa. La investigación quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que analiza las cámaras de seguridad y las circunstancias del siniestro.

Murió Ernestina Pais a los 54 años Foto: redes

Según los primeros reportes, la conductora viajaba sola en el auto y murió en el acto como consecuencia del fuerte impacto. Además, distintas publicaciones señalaron que la autopsia preliminar indicó un traumatismo encefalocraneano grave como causa principal del fallecimiento.

Una despedida que movilizó al espectáculo

La partida de Ernestina Pais dejó un vacío en el ambiente artístico y mediático. Colegas, amigos y familiares se acercaron para despedirla y acompañar a sus seres queridos en una jornada atravesada por la tristeza.

Su muerte expuso el dolor de una familia golpeada por una pérdida repentina y también reavivó el recuerdo de una mujer que supo ganarse un lugar propio en la televisión argentina. Para Federica, Benicio y el círculo íntimo de Ernestina, el último adiós fue mucho más que una ceremonia: fue el cierre doloroso de una historia marcada por el amor, los vínculos complejos y una trayectoria que quedará en la memoria popular.