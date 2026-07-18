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Cuándo termina Gran Hermano Generación Dorada: la fecha en la que sería la gran final por Telefe

A pocas semanas de la definición del reality show, trascendió cuál sería el día elegido por Telefe. La expectativa crece entre los fanáticos.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Gran Hermano "Generación Dorada".
Gran Hermano "Generación Dorada". Foto: Telefe.
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Comenzó la cuenta regresiva para conocer al flamante Ganador de Gran Hermano Generación Dorada, y con el juego en su etapa decisiva, cada vez quedan menos participantes en competencia y los seguidores del reality están ansiosos en saber la fecha del final. Si bien Telefe todavía no realizó un anuncio oficial, distintos medios especializados coincidieron en que el cierre del programa ya tendría un día definido y de confirmarse esta fecha, la edición 2026 le pondría punto final al programa que conduce Santiago Del Moro luego de seis meses de competencia.

Gran Hermano “Generación Dorada”. Foto: Telefe

Cuándo sería la final de Gran Hermano Generación Dorada 2026

Según informaron fuentes cercanas al canal a Exitoína, la fecha tentativa para el gran final es el 31 de agosto, aunque por el momento, Telefe no confirmó oficialmente el cronograma. La noticia llegó mientras la competencia atraviesa semanas decisivas, con nuevas estrategias, eliminaciones y los últimos movimientos de los participantes que buscan asegurarse un lugar entre los finalistas.

Sin embargo, la fecha tentativa todavía no fue anunciada debido a que, como suele ocurrir en este tipo de formatos, la programación puede sufrir modificaciones de acuerdo con las necesidades del canal o con cambios en la dinámica del juego.

Gran Hermano, generación dorada.
Gran Hermano, generación dorada. Foto: X

¿Quiénes son los favoritos para ganar Gran Hermano Generación Dorada?

Entre los nombres que más se repiten entre los fanáticos del programa, aparecen Pincoya, una de las jugadoras con mayor apoyo desde el comienzo del certamen; Juani Car, que se ganó un lugar entre los favoritos por su estrategia y personalidad; y Nicolás Navarro, quien también suele ubicarse como uno de los más queridos dentro de la casa.

A ellos se suman Gisela Bonomi y Martín, dos participantes que mantienen una base sólida de seguidores y que para muchos son la gran sorpresa de la recta final del reality. Sin embargo, como ocurre en cada edición de Gran Hermano, el voto del público será el que tenga la última palabra y cualquier gala puede cambiar el rumbo de la competencia.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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