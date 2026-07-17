Lista actualizada de salarios: cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero en julio 2026

Cuanto cobra un plomero y un electricista Foto: Freepik

Los trabajos de refacción y mantenimiento del hogar continúan siendo de los trabajos más consultados entre quienes planean realizar mejoras en sus viviendas. Por este motivo, conocer cuánto cobran los distintos oficios, permite calcular mejor el presupuesto antes de contratar cualquier servicio.

Durante el mes de julio 2026, los valores se actualizaron tanto para los trabajadores alcanzados por el convenio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), como para otros oficios que fijan sus honorarios de acuerdo con el mercado.

Cuanto cobra un plomero y un electricista Foto: Freepik

Y si bien es cierto que el salario de los albañiles suele permanecer estático, en el caso de aquellos que brindan servicios de plomería y electricistas, el costo final dependerá del tipo de trabajo, la complejidad de la tarea, el tiempo de ejecución y los materiales necesarios para realizar tal tarea.

Cuánto cobra un albañil por su trabajo en julio 2026

La UOCRA acordó una nueva actualización salarial que contempla incrementos para junio, julio y agosto de 2026. En julio, los salarios básicos registraron un aumento del 2% respecto de los valores vigentes al cierre de junio.

Para la Zona A, que comprende la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y gran parte del país, los valores por hora quedaron establecidos de la siguiente manera:

Oficial especializado: $6.800 por hora.

Oficial: $5.817 por hora.

Medio oficial: $5.375 por hora.

Ayudante: $4.948 por hora.

En tanto, los serenos perciben un salario mensual de $898.817 en la Zona A.

Cuanto cobra un plomero y un electricista Foto: Freepik

Las escalas aumentan en las regiones con adicionales por zona:

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut): valores superiores según categoría.

Zona C (Santa Cruz): incrementos más elevados debido al adicional por zona.

Zona Austral (Tierra del Fuego): los salarios más altos del convenio.

Además del incremento salarial, la UOCRA estableció el pago de una suma fija no remunerativa durante junio y julio. Para la Zona A, estos montos son:

Sereno: $57.900 .

Ayudante: $57.900 .

Medio oficial: $61.500 .

Oficial: $67.100 .

Oficial especializado: $72.900.

Tomando como referencia una jornada laboral de ocho horas, un oficial especializado de la Zona A percibe un salario equivalente cercano a $54.400 por día, aunque este cálculo corresponde únicamente al convenio colectivo y no representa el precio que un cliente paga por una obra o reparación particular.

Tarifas de electricistas y plomeros: cuánto cobran en julio 2026

A diferencia de los albañiles, los electricistas y plomeros no cuentan con una tarifa única de referencia. Sus presupuestos suelen variar según la complejidad del trabajo, el tiempo que demande la reparación, la urgencia del servicio y los materiales que deban utilizarse.

En julio de 2026, los trabajos más habituales presentan los siguientes valores orientativos:

Electricistas

Cambio de toma corriente o interruptor: desde $25.000.

Instalación de una luminaria: entre $30.000 y $60.000.

Colocación de ventilador de techo: desde $70.000.

Revisión o reparación de una instalación eléctrica: entre $80.000 y $200.000, según la complejidad.

Cuanto cobra un plomero y un electricista Foto: Freepik

Plomeros

Reparación de pérdidas de agua: desde $35.000.

Destape de cañerías: entre $50.000 y $120.000.

Cambio de grifería: desde $45.000.

Instalación de sanitarios o conexiones completas: desde $100.000, dependiendo del trabajo.

En todos los casos, los especialistas recomiendan solicitar un presupuesto previo, ya que el costo final puede modificarse por factores como el traslado, los materiales necesarios, el horario del servicio o la magnitud de la reparación. Además, los valores pueden variar entre ciudades y provincias de acuerdo con la demanda y los costos locales.