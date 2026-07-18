El dato clave sobre el helicóptero en el que viajaba Gaspi que puede cambiar la investigación

Murió Gaspi, youtuber argentino. Foto: Instagram @gaspipd

A un mes del trágico accidente aéreo en el que murió Gaspar Prim Díaz, popularmente conocido como Gaspi, la investigación en Brasil sumó un elemento que volvió a poner el caso en el centro de la escena. El primer informe técnico del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil, Cenipa, reveló una anomalía llamativa vinculada a uno de los helicópteros involucrados en la colisión.

De acuerdo con los datos preliminares difundidos, una de las aeronaves habría realizado todo su recorrido sin aparecer en el sistema de vigilancia aérea brasileño, una situación que ahora es analizada como una posible pieza clave para entender qué ocurrió en los minutos previos al impacto.

La anomalía que sorprendió a los investigadores

El dato que más llamó la atención de los peritos está relacionado con el helicóptero de matrícula PP-MAC, en el que viajaban Gaspi, el director Lucas Vignale y el músico estadounidense Oliver Tree. Según el reporte preliminar, esa aeronave no fue detectada por el Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo, Sisceab, durante el trayecto.

Así quedó uno de los helicópteros que protagonizaron el accidente fatal donde murió Gaspi.

Esta información abrió una nueva línea de investigación, ya que los especialistas intentan determinar por qué el helicóptero no quedó registrado por los radares y si esa falta de detección pudo haber influido de manera directa en la tragedia.

El otro helicóptero sí fue monitoreado

A diferencia del PP-MAC, la otra aeronave involucrada, identificada con la matrícula PR-DJJ, sí fue seguida por el sistema desde su salida del aeropuerto Santos Dumont, en Río de Janeiro, hasta momentos antes del choque. El informe indicó que volaba a una velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora y a una altitud cercana a los 244 metros.

Esa diferencia entre ambos registros resulta central para los investigadores. Mientras uno de los helicópteros tenía trazabilidad en el sistema, el otro habría permanecido “invisible” durante el vuelo. Por eso, una de las preguntas principales es si la anomalía fue producto de una falla técnica, un problema de transmisión o alguna otra circunstancia que todavía no fue esclarecida.

Las rutas de vuelo quedaron bajo análisis

Otro punto relevante del informe es que ambos helicópteros tenían previsto utilizar Rutas Especiales para Helicópteros, conocidas como REH. Sin embargo, los trayectos habrían coincidido a partir de un sector identificado como Tachas, ubicado cerca de Recreio, en la zona donde finalmente ocurrió la colisión.

Murió Gaspi a los 23 años. Foto: Instagram @gaspipd

Este dato es uno de los aspectos más sensibles del caso. Los peritos buscan reconstruir con precisión si la coincidencia de rutas, sumada a la falta de detección del PP-MAC, creó un escenario de riesgo que terminó en el impacto fatal.

Ninguna aeronave tenía caja negra

La investigación también enfrenta una dificultad importante: ninguno de los dos helicópteros contaba con caja negra, es decir, no tenían registradores de voz ni de datos de vuelo. Según el reporte, la normativa brasileña no exige ese equipamiento para este tipo de aeronaves.

La ausencia de estos dispositivos complica la reconstrucción exacta de lo ocurrido, ya que los investigadores no pueden acceder a conversaciones de cabina ni a parámetros internos del vuelo. Por ese motivo, el análisis depende de registros externos, trayectorias, testimonios, restos de las aeronaves y otros elementos técnicos recolectados tras el accidente.

El clima no habría sido un factor determinante

En esta primera etapa, el Cenipa descartó de manera preliminar que las condiciones meteorológicas hayan sido decisivas. El informe señaló que al momento del choque había buena visibilidad y vientos leves, por lo que el foco de la investigación se mantiene en los aspectos operativos y técnicos del vuelo.

Este punto también resulta clave, porque reduce la posibilidad de que el accidente haya sido consecuencia directa de un fenómeno climático repentino. En cambio, refuerza la hipótesis de que los investigadores deberán concentrarse en la navegación, la coordinación del espacio aéreo y la detección de las aeronaves.

Cómo fue el impacto y qué ocurrió después

Tras la colisión en el aire, uno de los helicópteros cayó sobre un predio donde funcionaba una iglesia abandonada y explotó al tocar tierra. Las llamas alcanzaron vehículos eléctricos estacionados en el lugar, lo que provocó nuevas explosiones y una columna de humo visible desde distintos sectores de Río de Janeiro. La segunda aeronave también se precipitó, aunque no llegó a incendiarse.

El accidente dejó seis víctimas fatales y causó una fuerte conmoción tanto en Brasil como en Argentina, especialmente entre los seguidores de Gaspi, una figura muy reconocida en redes sociales y plataformas digitales.

Qué se sabe hasta ahora sobre la investigación

Por el momento, el informe difundido por el Cenipa es de carácter preliminar. Esto significa que todavía no establece una causa definitiva, sino que presenta los primeros hallazgos técnicos para orientar la investigación.

La gran incógnita sigue siendo por qué el helicóptero PP-MAC no fue detectado por los radares durante su recorrido. Si los especialistas logran determinar el origen de esa anomalía, podrían acercarse a una explicación más precisa sobre la cadena de hechos que terminó en la muerte de Gaspi y de las otras víctimas.

Mientras tanto, el caso continúa abierto y cada nuevo dato técnico podría resultar decisivo para reconstruir una tragedia que todavía genera dolor, preguntas y conmoción.