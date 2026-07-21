Lionel Messi y la gran incógnita tras el Mundial 2026: qué se sabe sobre su futuro en la Selección Argentina

Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026. ¿Sseguirá jugando en la Selección? Foto: REUTERS

Luego del partido contra España en la final de la Copa del Mundo 2026 con sede en Estados Unidos, México y Canadá de la que resultó Argentina en un segundo lugar, la incertidumbre sobre la continuidad del astro argentino Lionel Messi en la Selección toma protagonismo.

Las últimas palabras públicas del mismo fueron la arenga al seleccionado argentino en el vestuario antes de salir a jugar la final del mundo ya que, al terminar el partido, se retiró rápidamente junto a sus compañeros a tomar los vuelos varios. Mientras que algunos de sus compañeros volverán a la Argentina, otro grupo, del que es parte Messi, se dirigiría a otros destinos.

Las últimas palabras públicas de Lionel Messi fueron la arenga al seleccionado argentino en el vestuario antes de salir a jugar la final del mundo. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

¿Cómo jugó Lionel Messi la final del Mundial 2026?

Lionel Messi se vio altamente presionado por la defensa española durante el encuentro de este pasado domingo, ante lo que casi no pudo efectuar movimientos. Cucurella era uno de quienes lo perseguían continuamente y fue junto a quien protagonizaron un encontronazo de palabras que terminó incluyendo al árbitro.

La idea de que Messi consiga su segundo campeonato mundial consecutivo era un objetivo a alcanzar que no pudo lograrse. Además, las teorías sobre el futuro de su carrera en el seleccionado nacional no pararon de surgir. ¿Habrá sido este el último partido del 10?

Messi se encendió y comenzó a jugar intensamente sobre el final del encuentro en los últimos 15 minutos adicionales, tras el gol de Ferran Torres. Tuvo un par de intentos de llegada al arco de Unai Simón en más de una ocasión pero no hubo caso. El astro argentino terminó saludando a todos sus contrincantes y se sentó en el piso a observar la magnitud del estadio y contemplar lo alcanzado.

El llanto de Lionel Messi tras la derrota argentina en la final del Mundial. Foto: EFE

Luego de recibir la medalla de segundo lugar junto a sus compañeros, decidió mirar a la gente en un gesto de “perdón” junto a Rodrigo de Paul, su íntimo amigo, mientras se le caían algunas lágrimas. Terminó marchándose sin hacer ruido mientras los jugadores de la Selección de España levantaban la copa.

¿Qué dicen las especulaciones sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina?

Los primeros datos que trascendieron sobre el final del partido fueron que Messi no volvería a Buenos Aires junto a la mayoría de sus compañeros, si no que se quedaría en Estados Unidos para volver a su hogar en Miami y posteriormente partiría de vacaciones que ya tenía programadas.

Las mayores especulaciones indican que, al tener 39 años, este habría sido el último Mundial de Fútbol de la FIFA de Lionel Messi ya que para el 2030 tendrá ya 43 años y se dificultaría su rendimiento. Sin embargo, los aficionados del astro argentino del fútbol no pierden la esperanza de que continúe.

Los aficionados del astro argentino del fútbol no pierden la esperanza de que Lionel Messi continúe jugando en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Metió goles en los primeros 5 partidos del torneo y se convirtió en el futbolista más veterano en jugar una final del mundo. Los comentarios negativos que rodeaban al futbolista argentino se esfumaron con su alto rendimiento en la competición pero lo que se abrió fue la especulación sobre su continuidad o la posible llegada de un joven sucesor. La idea principal es fortalecer al grupo al máximo para intentar compensar la posible pérdida de un jugador de tal magnitud y ganador de dos Copas América y un Mundial.