Messi, De Paul y los jugadores de Argentina rompieron el silencio tras la final del Mundial: “Esperaban vernos caer”

Qué dijeron los jugadores de la Selección Argentina tras la final del Mundial. Foto: REUTERS

Después de la final del Mundial, los jugadores de la Selección Argentina utilizaron sus redes sociales para dejar mensajes dirigidos a los hinchas. Entre los mensajes más esperados aparecieron los de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Cristian Cuti Romero -entre otros-, quienes compartieron su dolor por no haber podido levantar nuevamente la Copa del Mundo.

En medio de la tristeza por la derrota ante España, los futbolistas argentinos dejaron frases cargadas de emoción, agradecimiento y también bronca. Messi habló de una “herida” que costará cerrar, De Paul apuntó contra quienes “esperaban esta caída” y Lautaro dejó entrever su malestar por no haber ingresado. A continuación, uno por uno, qué dijeron los jugadores de la Selección Argentina tras la final del Mundial.

Qué dijo Rodrigo De Paul sobre la final del Mundial

“El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”, comenzó escribiendo Rodrigo De Paul en su Instagram.

Y sumó: “Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento”.

“Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode”, disparó De Paul.

El mensaje de Rodrigo De Paul tras la final del Mundial 2026. Foto: Captura Instagram

“Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo. Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO”, cerró.

Qué dijo Lionel Messi sobre la final del Mundial

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, comienza el posteo en su cuenta de Instagram.

Y añade: “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

El mensaje de Lionel Messi tras la final del Mundial 2026. Foto: Captura Instagram

Sobre el final, dedicó unas palabras al plantel español: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

El mensaje de Cuti Romero sobre el Mundial

“Y está vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros. Soñábamos con llevar otra vez la copa a casa y no se dio”, expresó Cuti Romero.

Y sumó: “Pero si hay algo que nunca nos va a faltar es entrega. Dejamos la vida. Nos tocó terminar segundos, pero jamás dejamos de representar a la Argentina con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece”.

“Porque las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas. Y este grupo y al que le toque va a seguir peleando, unido, con la misma ilusión de siempre”, cerró.

El mensaje de Cuti Romero tras el Mundial. Foto: Captura Instagram

Qué dijo Giuliano Simeone tras la final del Mundial

Por su parte, Giuliano Simeone afirmó que “no hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos… Solo perdón por no poder llevarles la Copa y agradecerles por cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia”.

En su cuenta de Instagram, le agradeció a sus compañeros “por haber dejado absolutamente todo en cada partido y el alma por los más de 46 millones de argentinos”, y sumó “Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo”.

El mensaje de Giuliano Simeone tras la final del Mundial 2026. Foto: Captura Instagram

Qué dijo Lautaro Martínez después de la final del Mundial

“Lo intentamos, por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio”, escribió Lautaro Martínez en su cuenta de Instagram y agregó: “Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO”.

“Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha pero bueno”, disparó luego, mostrando su descontento por no haber ingresado luego de convertir 3 goles durante la Copa del Mundo.

“Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que banco desde cada rincón de nuestro país”, cierra el mensaje.

El mensaje de Lautaro Martínez tras la final del Mundial 2026. Foto: Captura

Qué dijo Gerónimo Rulli sobre la final del Mundial

Gerónimo Rulli también se expresó en redes tras la final del Mundial y afirmó que el grupo esperaba “volver a levantar esa copa” y “no haberlo conseguido nos deja una tristeza enorme pero también de orgullo”.

“El orgullo de haber defendido una vez más esta camiseta, de representar a nuestro país en el escenario más grande del fútbol y de compartir este camino con un grupo humano extraordinario”, añadió.

Siguiendo con la línea de De Paul, Rulli señaló que “a lo largo de este Mundial hubo muchos que esperaban vernos caer. Y consiguieron todo lo contrario: volvieron a unir a un país entero, empujando para el mismo lado, defendiendo nuestros colores contra todo y contra todos”.

El mensaje de Gerónimo Rulli tras la final del Mundial 2026. Foto: Captura Instagram

“Quizás muchos envidien nuestra manera de vivir el fútbol y seguramente moleste, porque esa pasión no se compra, no se fabrica ni se consigue de un día para el otro. Se lleva adentro, en la sangre, en nuestro ADN y eso es lo que nos hace diferentes a todos los demas. Un país que siente el fútbol de una manera única y que, cuando está unido detrás de su selección, se vuelve más fuerte que nunca”, apuntó.

Luego, le agradeció “a cada argentino que estuvo con nosotros en cada partido y en cada mensaje de apoyo” y señaló que el grupo se lleva “la tranquilidad de haber dejado absolutamente todo por estos colores y el honor inmenso de haber vuelto a representar a la Argentina en una final del mundo”.

Qué dijo Nico Paz tras la final del Mundial

Quien también tuvo palabras luego de la final fue Nico Paz, quien se mostró “orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento”.

Además, apuntó a su futuro y afirmó: “Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”.

El mensaje de Nico Paz tras la final del Mundial 2026. Foto: Captura Instagram

Qué dijo Juan Musso tras la final del Mundial

Juan Musso, por su parte, señaló que el Mundial le dejó “aprendizajes, muchos momentos de alegría y otros mas difíciles, pero viviéndolo cada segundo con el corazón”.

“Fue hermoso poder disfrutar de tantos momentos con este grupo que, aunque se gane o no, es capaz de llenar de orgullo a millones de personas que hacen de Argentina un país único”, añadió.

El mensaje de Juan Musso tras la final del Mundial 2026. Foto: Captura Instagram

Y cerró: “El legado que nos queda para lo que viene representa valores y estándares muy altos, que estamos dispuestos a nunca negociar. La camiseta de Argentina se lleva en el corazón, en el alma y jugando al futbol como el niño de barrio que cada uno fue. Manteniendo ese espíritu no tengo dudas que grandes momentos volverán a llegar”.