Aseguran que Daveigh Chase murió sin cobrar millones de dólares que había ganado con “Lilo & Stitch”

Daveigh Chase, actriz. Foto: REUTERS

La actriz Daveigh Chase, recordada por interpretar a Samara Morgan en la película de terror “La llamada” y por prestar su voz al personaje principal de “Lilo & Stitch”, falleció esta semana a los 35 años. Sin embargo, la revelación más sorprendente fue que nunca cobró su fortuna.

Según aseguró su exmanager, la artista habría fallecido sin reclamar una fortuna en regalías acumuladas durante años, dinero que desconocía debido a los graves problemas de adicción que atravesó en la última etapa de su vida. La noticia generó extrañeza, ya que alcanzó la fama a principios de los años 2000 gracias a algunos de los títulos más populares del cine y la televisión.

Daveigh Chase, actriz. Foto: Paramount+ - Reuters.

Qué pasará con el dinero de las regalías de la actriz

De acuerdo con declaraciones de John Ryan, exrepresentante de la actriz, al diario The New York Post, Chase tenía millones de dólares en cheques sin reclamar vinculados a las regalías de sus trabajos más exitosos. En este sentido, explicó que cuando la artista tenía apenas 8 años y fue elegida para ponerle voz a Lilo en la película animada de Disney, firmó un contrato diferente al habitual.

En lugar de recibir un salario fijo, obtuvo un porcentaje de las ganancias derivadas de la venta de productos, derechos de autor y diferentes explotaciones comerciales relacionadas con la franquicia. Esa modalidad generó ingresos durante años. Sin embargo, según relató el exmanager, la actriz nunca llegó a cobrar gran parte de ese dinero.

Según Ryan, durante más de una década continuó recibiendo notificaciones del sindicato de actores SAG-AFTRA informando que existían cheques pendientes de cobro a nombre de Chase. “Había millones”, aseguró quien fuera su representante, al explicar que la actriz estaba demasiado afectada por sus problemas personales como para ocuparse de cuestiones económicas o administrativas.

Daveigh Chase, actriz. Foto: REUTERS

La situación se agravó luego de que Charse decidiera abandonar la industria del entretenimiento en 2016, ya que desde entonces su vida sufrió un fuerte deterioro por las adicciones al fentanilo y la heroína.

Ryan también señaló que, tras la muerte de una persona, los derechos económicos derivados de regalías y contratos suelen pasar a sus familiares directos. Por ese motivo, el padre de la actriz podría convertirse en el beneficiario de los millones de dólares que, según las versiones difundidas, permanecieron sin ser reclamados durante años.