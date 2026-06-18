Se filtró una foto de Daveigh Chase, la actriz de “La Llamada”, en estado de desnutrición severa: dormía en una carpa en la calle

Daveigh Chase, la actriz de “La Llamada” , tenía 35 años. Foto: Paramount+

Daveigh Chase, actriz de “La Llamada” y “Lilo y Stitch”, falleció en las últimas horas a los 35 años. Fue una de las figuras infantiles más populares del cine a comienzos de los años 2000.

Su causa de muerte fue por meningitis y en las últimas horas el diario The New York Post compartió una desgarradora imagen de la actriz en un estado de desnutrición severa y donde se la puede ver recostada dentro de una carpa ubicada en el barrio de Skid Row, en Los Ángeles.

Desgarradora imagen de la actriz antes de su muerte. Foto: Instagram/_whitewallstuntz

A principios de este mes, la artista debió ser internada por un cuadro de desnutrición severa. En los últimos años, Chase se mantuvo alejada de los grandes proyectos de Hollywood y realizó pocas apariciones en la industria audiovisual; gran parte de esa búsqueda de anonimato se debió a que tuvo conflictos personales con estupefacientes desde 2016.

Según confirmó su pareja, Roy Hernandez, la causa fue una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en sepsis y el colapso de sus órganos.

Problemas con la justicia

En 2017, la actriz enfrentó una investigación policial tras abandonar a un individuo en estado crítico por sobredosis a las afueras de un centro médico en Los Ángeles; aunque las autoridades determinaron que no tenía responsabilidad directa en el posterior deceso, el incidente causó un gran daño a su reputación.

La situación se agravó durante ese mismo período y el año siguiente, cuando sufrió arrestos consecutivos: primero por conducir un vehículo reportado como robado y, posteriormente, por ser hallada en posesión de sustancias ilícitas.

Daveigh Chase, actriz. Foto: REUTERS

Una breve pero intensa carrera

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Chase inició su carrera a los 7 años con comerciales televisivos; su primera aparición formal en la pantalla chica llegó de la mano de un episodio de la serie “Sabrina, la bruja adolescente”, en 1998.

La intérprete estudió comedia musical y alcanzó la fama en 2002, cuando le puso voz a Lilo Pelekai en la exitosa película animada de Disney “Lilo & Stitch“, trabajo por el que obtuvo un premio Annie, y poco después se convirtió en Samara Morgan, la inquietante niña de cabello largo que emergía del televisor en “El aro”.

Daveigh Chase, actriz. Foto: REUTERS

Su interpretación en el film de terror le valió el premio MTV Movie Award a Mejor Villana y la consolidó como una de las jóvenes actrices más prometedoras de Hollywood.

En 2009 también participó en “Donnie Darko”, donde interpretó a Samantha Darko, y fue la voz de Chihiro en la versión en inglés de la película de Studio Ghibli “El viaje de Chihiro”.

En televisión tuvo un papel destacado como Rhonda Volmer en la serie de HBO “Big Love”, además de participar en producciones como “Oliver Beene” (2003), “CSI”, “Cold Case”, “ER”, “Sabrina, la bruja adolescente” y “Charmed”.

Sus dos últimas apariciones en el cine tradicional ocurrieron en 2016 en los largometrajes de horror y suspenso “Jack Goes Home”, junto a Rory Culkin, y “American Romance”.