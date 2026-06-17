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De qué murió Daveigh Chase, actriz de “La llamada” y “Lilo y Stitch”

Tenía 35 años. Estaba internada en Los Ángeles desde comienzos de junio.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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La actriz de "La Llamada" y "Lilo y Stitch" falleció a los 35 años
La actriz de "La Llamada" y "Lilo y Stitch" falleció a los 35 años Foto: FilmAffinity
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Daveigh Chase, actriz de "La Llamada" y "Lilo y Stitch”, murió este miércoles a los 35 años.

Chase fue una de las figuras infantiles más populares del cine a comienzos de los años 2000. Su gran salto a la fama llegó cuando fue elegida para darle voz a Lilo Pelekai en Lilo & Stitch, la exitosa película animada de Disney que con el paso de los años se transformó en un clásico para toda una generación.

Más tarde, su interpretación de Samara Morgan en La llamada terminó de catapultar su carrera. Su actuación la convirtió en una presencia inolvidable del cine de terror. Por ese papel, recibió el MTV Movie Award a la mejor villana en 2003.

La actriz de "La Llamada" y "Lilo y Stitch" falleció a los 35 años
La actriz de "La Llamada" y "Lilo y Stitch" falleció a los 35 años Foto: FilmAffinity

De qué murió Daveigh Chase

Según confirmó su pareja, Roy Hernandez, la causa fue una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en sepsis y el colapso de sus órganos.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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