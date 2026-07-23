Sigue la tensión con Rosalía: suspendieron un homenaje a la artista en Córdoba

Rosalía cancelada en Argentina. Foto: redes sociales.

En medio del disgusto de los fans de Rosalía por sumarse a la campaña Anti-Argentina en redes, una producción de Córdoba canceló un evento que se iba a realizar en honor a la artista. Se trata de “Rosalía en Concierto – Ensamble Sinfónico”, que estaba pactado para este 24 de julio en el Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba. El show musical proponía un recorrido por la trayectoria artística de Rosalía a través de versiones sinfónicas de sus principales éxitos.

“En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo”, explicaron desde la producción del evento. La suspensión fue decidida de manera conjunta por Impacto Producciones y el museo, luego de recibir mensajes de hostigamiento en redes y el clima de tensión generado por la polémica que involucró a la artista en los últimos días.

Cancelaron un evento de Rosalía en Córdoba tras la polémica por su postura Anti-Argentina. Foto: redes sociales.

Cancelaron el show dedicado a Rosalía en Córdoba

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la productora confirmó la cancelación del espectáculo, pese a los meses de trabajo y planificación, y aclaró que no mantiene ningún vínculo con Rosalía, ya que se trataba de un tributo realizado desde la admiración por su obra.

Además, aseguraron comprender el malestar de parte del público: “También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción”.

Boicot a los shows de Rosalia en Buenos Aires Foto: Captura

En declaraciones a la prensa, el director del museo, Piky Sánchez, lamentó la situación y explicó que el ciclo cultural tiene como objetivo difundir propuestas artísticas alternativas.

En ese sentido, destacó el trabajo de músicos y técnicos locales, quienes llevaban meses preparando la puesta en escena, aunque remarcó que optaron por priorizar la seguridad de todos los involucrados ante la posibilidad de que se produjeran incidentes.

Rosalía compartió una publicación anti-Argentina y luego pidió disculpas

La controversia comenzó luego de que Rosalía compartiera en TikTok un video de Mía Khalifa celebrando la victoria de la selección de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026.

Mía Khalifa con el video y la música de "La Perla" de Rosalía. Video: X/@makearggayagain

La publicación incluía la frase: “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, junto a la canción La Perla. La expresión fue interpretada por muchos usuarios como un insulto hacia los argentinos, lo que desató una ola de críticas contra la cantante.

Frente a la repercusión, Rosalía decidió pedir disculpas a sus seguidores argentinos y aseguró que compartió el video sin leer el texto que lo acompañaba.

El pedido de disculpas de Rosalía. Foto: Instagram.

A través de sus historias de Instagram, junto a una bandera argentina, escribió: “Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía”. Luego cerró el mensaje con un pedido de perdón: “Perdoooonnnnn”, acompañado por emojis de llanto.