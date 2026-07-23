María Becerra “hizo patria” y flameó la bandera argentina en España: la reacción del público se volvió viral

La artista retomó su gira por España tras cantar el himno nacional en la final del Mundial 2026 y protagonizó un momento que dio que hablar. Foto: Captura de video X / @MBComunidad.

María Becerra volvió a ser tendencia en las redes sociales, esta vez, por un gesto que protagonizó durante uno de sus recitales en España. En pleno show en Barcelona, la cantante tomó una bandera argentina y la flameó frente a miles de espectadores, una escena que rápidamente se viralizó en X (Twitter) por la cálida reacción del público.

La artista retomó su gira europea luego de haber interpretado el Himno Nacional argentino en la final del Mundial 2026. Su presentación en Barcelona coincidió con el intenso debate que se generó en redes sociales tras la definición del torneo, donde España le ganó a la Selección Argentina.

Maria Becerra levantando la bandera de Argentina en su show en Barcelona, España. Video: X / @MBComunidad.

El gesto de María Becerra con la bandera argentina que se hizo viral

En las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales se puede ver a la cantante caminando por el escenario mientras sostiene la bandera argentina en alto y saluda a los presentes.

Lejos de cualquier clima de tensión, el público respondió con aplausos, gritos y ovaciones, mientras la intérprete sonreía y agradecía el cariño de los asistentes.

El momento fue ampliamente comentado por sus seguidores, quienes destacaron el gesto de la artista en medio de las repercusiones que dejó la final del Mundial, sobre todo aquellas vinculadas a un supuesto racismo por parte de los argentinos.

El video del recital en Barcelona mostró a María Becerra recorriendo el escenario con la bandera argentina mientras recibía aplausos y gritos del público. Foto: Instagram / mariabecerra.

Una usuaria escribió en X: “En medio de una campaña mundial contra la Argentina, María Becerra no dudó en flamear la bandera de su país durante su show de hoy en Barcelona. Ella no fue solo a cantar, ella fue a hacer patria”. La publicación acumuló cientos de reacciones y mensajes de apoyo.

El descargo de María Becerra tras las críticas contra la Argentina

Días antes de este recital, María Becerra había utilizado sus historias de Instagram para defender a la Argentina luego de los cuestionamientos que surgieron en redes sociales tras la final del Mundial 2026.

La cantante expresó el orgullo que siente por su país y cuestionó los mensajes que, según consideró, buscan instalar una imagen negativa de los argentinos.

Días después de defender a la Argentina en sus redes sociales, María Becerra volvió a expresar su orgullo por el país durante un concierto en Barcelona. Foto: Instagram / mariabecerra.

“No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto”, escribió junto a una imagen de la bandera argentina y un corazón.

Además, invitó a quienes opinan desde el exterior a conocer el país antes de emitir críticas. “Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa”, manifestó.

Finalmente, agradeció el apoyo que recibe de sus seguidores y recordó con emoción su participación durante la Copa del Mundo. “Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre”, concluyó.