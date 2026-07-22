Las mejores películas y series para las vacaciones de invierno: qué ver en casa con los chicos, según su edad

"Las ovejas detectives". Foto: Prime Video.

Las vacaciones de invierno ya comenzaron en algunas provincias y están por llegar al resto del país. Si buscás opciones de entretenimiento para disfrutar en casa, seleccionamos las mejores películas y series infantiles disponibles en las principales plataformas de streaming.

Estas propuestas son ideales para que los chicos se diviertan solos, pero también para compartir momentos en familia con los más pequeños del hogar. Además, la mayoría de los contenidos pueden verse doblados al castellano, lo que facilita la experiencia y permite que todos disfruten al máximo de cada historia.

A continuación, te presentamos nuestras recomendaciones organizadas por edades para que encuentres fácilmente la opción más adecuada para cada grupo etario.

Qué se puede ver en streaming con chicos en edad preescolar

“Blue Big City Adventure”, en Paramount +

Josh y Blue viajan a Nueva York y descubren la magia de la música, el baile y de lo bueno que es seguir sus sueños. Esta vez la historia tiene animación, muñecos y actores humanos para entretener a los más chiquitos durante una hora y cuarto. Es muy colorida como toda la saga de “Las pistas de Blue”.

"Blue Big City Adventure". Foto: Paramount+

“La casa de Mickey Mickey Mouse +: La granja de Mickey” en Disney+

Se trata de un nuevo especial que se estrenará el 31 de julio. El ratón más famoso del mundo y sus amigos utilizan sus nuevos vehículos de granja para organizar la mejor feria agrícola de la historia, con la esperanza de que Lasso Lucy, la vaquera favorita de Daisy, pase a visitarlos. Una vez más abren las puertas de la casa de Mickey para disfrutar de renovadas aventuras.

Qué ver con chicos de 5 años o más

“Bob Esponja en busca de los pantalones cuadrados”, en Paramount+

Para probar su valentía, Bob sigue a un pirata fantasma hasta un destino desconocido. Y por supuesto aparecen los líos más disparatados. Dura una hora y media y está acompañada por todas la película animadas de este personaje tan especial.

La serie de "Among Us". Foto: Paramount+

“Among Us”, en Paramount+

Serie de una temporada basada en el fenómeno mundial de videojuegos. Los excéntricos y monocromáticos tripulantes de una nave que transporta chatarra por la galaxia deben descubrir a un impostor antes de ser víctimas de sus malvados planes. Son 10 coloridos episodios de menos de 15 minutos cada uno.

Qué ver en streaming: recomendaciones para preadolescentes

“Las ovejas detectives”, en Prime Video

Cuando su amado granjero aparece muerto en circunstancias misteriosas, el rebaño decide resolver el misterio por su cuenta, aunque eso signifique abandonar su pradera por primera vez. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que pueden ser brillantes resolviendo crímenes. Combinación entre live action y animatronic. Con Hugh Jackman y Nicholas Galitzine.

“La cabra que cambió el juego (GOAT)”, en HBO Max

Una pequeña cabra se enfrenta al feroz mundo del “rugibol”, dominado por animales más grandes, para probar que el talento vale más que el tamaño. Ideal para aprovechar en este momento a puro fútbol. Es animada.

Qué ver en streaming: recomendaciones para adolescentes

“Wicked: por siempre”, en HBO Max

La segunda parte de la película protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo llega el 10 de julio a la plataforma. Retoma la historia de Elphaba y Glinda enfrentando las consecuencias de sus decisiones por separado. La primera, considerada la Bruja Mala del Oeste, vive en el exilio luchando por la libertad y la verdad, mientras que la otra se convierte en el símbolo de la bondad en Oz, atrapada entre el poder, la fama y sus propias emociones. Cuando una revuelta pone en riesgo el equilibrio del reino, ambas se ven obligadas a reencontrarse, y enfrentar su vínculo con honestidad y empatía, en un intento por cambiar sus destinos y mejorar su mundo.

"Soy Luna: volver a rodar". Foto: Disney +.

“Soy Luna: volver a rodar”, en Disney+

Una nueva temporada de la serie marca el regreso de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi, que llegará a la plataforma el 24 de julio con la incorporación de nuevos personajes.

Después de un misterioso accidente que la alejó de las pistas, Luna regresa al Jam & Roller pero volver a ponerse los patines no será fácil, y mucho menos cuando el plan de un villano comience a complicarle el camino. Entre reencuentros con amigos y viejas heridas que vuelven a abrirse, deberá enfrentar traiciones, obstáculos y un dilema del corazón al debatirse entre amores del pasado. Es el anticipo de la gira latinoamericana de shows “Soy Luna Tour, El Último Show”, que arrancará en Buenos Aires en octubre.