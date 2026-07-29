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Con la presencia de Luck Ra, Bariloche se prepara para una Fiesta Nacional de la Nieve histórica

Bariloche se prepara para vivir una de sus celebraciones más convocantes del invierno: la 55° Fiesta Nacional de la Nieve 2026, con shows gratuitos, artistas de primer nivel y actividades tradicionales para vecinos y turistas.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Fiesta Nacional de la Nieve 2026
Fiesta Nacional de la Nieve 2026 Foto: Turismo Bariloche
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La cuenta regresiva ya empezó en San Carlos de Bariloche. La ciudad rionegrina anunció la programación de la Fiesta Nacional de la Nieve 2026, uno de los eventos más esperados de la temporada invernal patagónica, que tendrá música en vivo, propuestas familiares, actividades tradicionales y una fuerte presencia de artistas nacionales.

La nueva edición, correspondiente a la 55° Fiesta Nacional de la Nieve, se realizará durante agosto y tendrá como grandes figuras a Luck Ra, Los Auténticos Decadentes, Ángela Leiva, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Turf, Topa y Sele Vera y Los Pampas, según la grilla difundida por medios regionales y locales.

Con una agenda pensada para todas las edades, Bariloche buscará combinar el atractivo turístico de la nieve con espectáculos gratuitos y eventos que forman parte de la identidad de la ciudad. Las actividades se desplegarán en espacios emblemáticos como el Centro Cívico, el Cerro Catedral y Puerto San Carlos, escenarios clave de la celebración invernal.

Luck Ra, Ángela Leiva y Los Decadentes: los shows más esperados

Uno de los nombres que más expectativa genera es Luck Ra, el artista cordobés que se consolidó como una de las figuras populares más fuertes de la escena nacional. Su presentación será uno de los momentos centrales de la fiesta y promete convocar a una multitud en Bariloche.

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También será parte de la grilla Ángela Leiva, referente de la música tropical argentina, que llegará con sus grandes éxitos para sumar baile y emoción a una de las jornadas más fuertes del evento. A ellos se sumarán Jorge Rojas y Nahuel Pennisi, dos voces reconocidas que aportarán un clima más folklórico y emocional a la programación.

Luck Ra. Foto: NA.
Luck Ra. Foto: NA.

El cierre tendrá sabor a fiesta popular con Los Auténticos Decadentes, banda histórica del rock argentino y de la música festiva nacional. Su presencia aparece como uno de los puntos más altos del cronograma, junto con Turf, otro grupo clave para completar una noche de clásicos, hits y celebración colectiva.

Día por día: cómo será la Fiesta Nacional de la Nieve 2026

La apertura de la celebración incluirá propuestas tradicionales como el Concurso de Tortas, la presentación de candidatas y la clásica Bajada de Antorchas en el Cerro Catedral, una de las postales más esperadas por turistas y residentes. La primera jornada tendrá además la participación de Sele Vera y Los Pampas, músicos nacidos en Bariloche con proyección nacional.

Para la segunda jornada están previstos los shows de Topa, pensado especialmente para el público infantil y familiar, junto con las presentaciones de Jorge Rojas y Nahuel Pennisi, dos artistas que suelen convocar a públicos diversos por su llegada popular y su sensibilidad musical.

Fiesta Nacional de la Nieve
Fiesta Nacional de la Nieve 2026 Foto: Turismo Bariloche

El tercer día será uno de los más cargados de actividades. La programación incluye el Tejetón, la vuelta de las Colectividades, la Carrera de Mozos, el Concurso del Pullover, el desfile náutico y los shows de Ángela Leiva y Luck Ra. Además, está previsto un espectáculo de drones, una de las novedades visuales de esta edición.

El cierre llegará con el tradicional Concurso de Hacheros, la elección de la Reina Nacional de la Nieve, y las actuaciones de Turf y Los Auténticos Decadentes, que pondrán el broche final a una fiesta que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos turísticos del invierno argentino.

Una fiesta que une turismo, música y tradición patagónica

La Fiesta Nacional de la Nieve no es solo una grilla de recitales. Es una celebración que forma parte de la historia de Bariloche y que cada año refuerza el vínculo entre la ciudad, la montaña, el turismo y las costumbres locales.

En esta edición, la propuesta apunta a recuperar actividades emblemáticas y sumar nuevas experiencias para el público. Entre las más destacadas aparecen la Bajada de Antorchas, los concursos tradicionales, el desfile náutico sobre el lago Nahuel Huapi, la Carrera de Mozos y los espectáculos tecnológicos con luces, mapping y drones.

Además, el regreso de las Colectividades al centro de la ciudad le dará un marco gastronómico y cultural a la celebración, con una propuesta que busca atraer tanto a vecinos como a visitantes que viajen a Bariloche durante la temporada alta de invierno.

Fiestas RegionalesBarilocheLuck Ra
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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