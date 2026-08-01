Detuvieron en Jujuy al presunto autor de la amenaza de bomba contra la embajada de EE.UU.

Detención en Jujuy por amenaza de bomba en embajada de EEUU. Foto: NA

La Policía Federal detuvo en Perico a un hombre de 35 años señalado como el responsable de una falsa amenaza de bomba que, dos días antes, había obligado a evacuar la embajada de Estados Unidos en Palermo.

La captura se concretó luego de una investigación que combinó análisis técnicos, tareas de geolocalización y la colaboración de especialistas del FBI, quienes aportaron información clave para reconstruir el recorrido de la comunicación.

El hecho

El episodio que desencadenó el operativo ocurrió el pasado miércoles, cuando una llamada telefónica alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en la sede diplomática ubicada sobre la avenida Colombia.

La amenaza de bomba surgió a raíz de un llamado telefónico. Foto: Noticias Argentinas

La advertencia activó de inmediato los protocolos de emergencia y derivó en la evacuación preventiva del edificio, mientras equipos de la División Explosivos inspeccionaban cada sector del inmueble y sus alrededores. Tras varias horas de trabajo, los especialistas descartaron cualquier riesgo y confirmaron que se trataba de una falsa alarma.

La investigación

La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 6, que ordenó una serie de medidas para identificar el origen de la llamada. Los peritajes sobre la línea telefónica utilizada y los registros de ubicación permitieron ubicar un domicilio en Perico, donde finalmente se llevó a cabo un allanamiento.

En la vivienda se secuestró el teléfono celular que habría sido utilizado para realizar la amenaza y se detuvo al sospechoso, quien quedó imputado por intimidación pública, delito previsto para quienes generan alarma mediante advertencias falsas que pueden afectar a la población.

Con la detención concretada, la causa continuará con el análisis del dispositivo incautado y otras diligencias destinadas a establecer cómo se realizó la comunicación y si hubo participación de terceros.

Mientras tanto, la embajada estadounidense destacó el accionar de las fuerzas de seguridad y confirmó que el episodio no dejó heridos ni daños, aunque obligó a desplegar un amplio operativo para garantizar la seguridad del personal y de la zona.