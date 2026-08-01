comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Detuvieron en Jujuy al presunto autor de la amenaza de bomba contra la embajada de EE.UU.

Un hombre de 35 años fue arrestado en la localidad de Perico tras una investigación que rastreó el origen de una llamada que activó un operativo de emergencia en Buenos Aires. Está imputado por intimidación pública.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Detención en Jujuy por amenaza de bomba en embajada de EEUU.
Detención en Jujuy por amenaza de bomba en embajada de EEUU. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Policía Federal detuvo en Perico a un hombre de 35 años señalado como el responsable de una falsa amenaza de bomba que, dos días antes, había obligado a evacuar la embajada de Estados Unidos en Palermo.

La captura se concretó luego de una investigación que combinó análisis técnicos, tareas de geolocalización y la colaboración de especialistas del FBI, quienes aportaron información clave para reconstruir el recorrido de la comunicación.

El hecho

El episodio que desencadenó el operativo ocurrió el pasado miércoles, cuando una llamada telefónica alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en la sede diplomática ubicada sobre la avenida Colombia.

Operativo de seguridad en la Embajada de EEUU por amenaza de bomba
La amenaza de bomba surgió a raíz de un llamado telefónico. Foto: Noticias Argentinas

La advertencia activó de inmediato los protocolos de emergencia y derivó en la evacuación preventiva del edificio, mientras equipos de la División Explosivos inspeccionaban cada sector del inmueble y sus alrededores. Tras varias horas de trabajo, los especialistas descartaron cualquier riesgo y confirmaron que se trataba de una falsa alarma.

Contenido Recomendado

Operativo de seguridad urgente:hubo una presunta amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos

Operativo de seguridad urgente: hubo una presunta amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos

Estados Unidos actualizó su alerta de viajes y retiró a Rosario de las zonas de “mayor riesgo”

Estados Unidos actualizó su alerta de viajes y retiró a Rosario de las zonas de “mayor riesgo”

La investigación

La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 6, que ordenó una serie de medidas para identificar el origen de la llamada. Los peritajes sobre la línea telefónica utilizada y los registros de ubicación permitieron ubicar un domicilio en Perico, donde finalmente se llevó a cabo un allanamiento.

En la vivienda se secuestró el teléfono celular que habría sido utilizado para realizar la amenaza y se detuvo al sospechoso, quien quedó imputado por intimidación pública, delito previsto para quienes generan alarma mediante advertencias falsas que pueden afectar a la población.

Con la detención concretada, la causa continuará con el análisis del dispositivo incautado y otras diligencias destinadas a establecer cómo se realizó la comunicación y si hubo participación de terceros.

Mientras tanto, la embajada estadounidense destacó el accionar de las fuerzas de seguridad y confirmó que el episodio no dejó heridos ni daños, aunque obligó a desplegar un amplio operativo para garantizar la seguridad del personal y de la zona.

Embajada de Estados UnidosDetenidoJujuyAmenaza de bomba
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Víctima de “catfishing” por 10 años:el increíble caso de una mujer que estuvo en una relación con alguien que nunca existió

    Víctima de “catfishing” por 10 años: el increíble caso de una mujer que estuvo en una relación con alguien que nunca existió

  2. Buscados por Interpol, identidades falsas y antecedentes agravados:cayó una banda de extranjeros que robaba edificios en Belgrano

    Buscados por Interpol, identidades falsas y antecedentes agravados: cayó una banda de extranjeros que robaba edificios en Belgrano

  3. Un argentino fue acusado de asesinar a una mujer en Málaga, habría intentado suicidarse después y ahora está detenido

    Un argentino fue acusado de asesinar a una mujer en Málaga, habría intentado suicidarse después y ahora está detenido

  4. A casi 20 años del crimen de Solange Grabenheimer:qué hizo Lucila Frend tras ser absuelta

    A casi 20 años del crimen de Solange Grabenheimer: qué hizo Lucila Frend tras ser absuelta

  5. Quiénes eran las 7 personas que murieron en un trágico accidente de helicóptero en San Juan

    Quiénes eran las 7 personas que murieron en un trágico accidente de helicóptero en San Juan
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Fuerza Aérea Argentina:cómo funciona el sistema de vigilancia aérea y qué papel tendrán los nuevos F-16

Fuerza Aérea Argentina: cómo funciona el sistema de vigilancia aérea y qué papel tendrán los nuevos F-16

Malvinas en la camiseta de la Selección Argentina:el proyecto que une fútbol, historia y soberanía

PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados:cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

Paro nacional docente de este lunes 3 de agosto:el Gobierno exige un 75% de escuelas abiertas atado a la Reforma Laboral

Economía

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores:la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores: la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

ANSES confirmó las fechas de cobro de agosto:cuándo pagan a DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Aumentos de agosto:cuánto suben el transporte, los colegios, el gas, el agua y las prepagas

Bono ANSES de $70.000:quiénes lo cobran completo y quiénes quedan afuera en agosto

Turismo

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia:ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia: ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Crisis migratoria:mientras crece el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta, Italia cerró parcialmente sus fronteras

Un argentino fue acusado de asesinar a una mujer en Málaga, habría intentado suicidarse después y ahora está detenido

Italia confirmó la suspensión de Schengen con España:cómo afecta al turismo, los viajes y qué consecuencias tendrá la medida