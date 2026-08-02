Las últimas horas de Liam Payne: qué declararon las trabajadoras sexuales que estuvieron con él antes de su muerte

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, se conocieron las declaraciones judiciales de las dos mujeres que estuvieron con él horas antes del trágico desenlace. Foto: EFE.

Casi dos años después de la muerte de Liam Payne, ocurrida el 16 de octubre de 2024 en el hotel Casa Sur del barrio porteño de Palermo, salieron a la luz las declaraciones que prestaron ante la Justicia las dos trabajadoras sexuales que estuvieron con el cantante durante sus últimas horas de vida.

Los testimonios, incorporados al expediente judicial desde el mismo día del fallecimiento pero mantenidos bajo reserva, ofrecen una reconstrucción de los momentos previos a la caída del exintegrante de One Direction desde el balcón de su habitación y describen el deterioro de la situación durante el encuentro.

Los testimonios, que permanecieron bajo reserva durante casi dos años, reconstruyen las últimas horas del ex One Direction en el hotel Casa Sur de Palermo. Foto: Instagram @liampayne.

¿Cómo fue el encuentro entre Liam Payne y las dos mujeres?

Según declararon, Aldana recibió un mensaje en inglés durante la mañana del 16 de octubre de 2024. Del otro lado estaba Liam Payne, quien les ofrecía 5.000 dólares para pasar varias horas junto a él.

Antes de aceptar la propuesta, verificaron que el músico realmente se encontraba hospedado en el hotel Casa Sur y luego fueron trasladadas hasta allí en un taxi enviado por el propio artista.

Una vez en la habitación, ambas describieron un ambiente desordenado y con elementos compatibles con el consumo de drogas. Lucila declaró que durante el encuentro “Mantuvimos relaciones sexuales con él”, y sostuvo que todo ocurrió de manera consentida.

Los drogas encontradas en la habitación de Liam Payne. Foto: X @elcancillercom.

También relató que Payne consumía alcohol y les pidió ayuda para conseguir drogas, algo que, según afirmó, ellas rechazaron.

El conflicto por el dinero y el pedido de disculpas

Con el correr de las horas, el eje de la discusión pasó a ser el pago acordado. De acuerdo con los testimonios, Payne intentó realizar una transferencia internacional, pero no logró concretarla porque ellas no disponían de una cuenta compatible.

Posteriormente, el cantante habría ofrecido entregarles un reloj Rolex como forma de pago. Sin embargo, la situación se tensó y, según declararon las mujeres, el músico terminó rompiendo el reloj contra una pared y golpeando el televisor de la habitación.

Liam Payne en el hotel de Buenos Aires minutos antes de morir. Foto: X/PhanieSixx

Tras abandonar la suite y esperar en el lobby del hotel, Payne volvió a acercarse a ellas. Fue entonces cuando Aldana declaró ante la Justicia: “Pidió perdón de rodillas por el mal momento”.

Las dos mujeres decidieron retirarse del establecimiento y, horas después, mientras ya se encontraban en su departamento, conocieron a través de las redes sociales la noticia de la muerte del cantante.

¿Cómo sigue la causa por la muerte de Liam Payne?

La investigación judicial continúa en trámite y todavía no tiene fecha de juicio.

Actualmente, el expediente mantiene acusados al ex camarero Braian Paiz y al ex empleado del hotel Casa Sur Ezequiel Pereyra por presunto suministro de estupefacientes al cantante. En las últimas semanas se ordenaron nuevas pericias sobre dispositivos electrónicos vinculados a ambos.

Liam Payne en el hotel de Buenos Aires minutos antes de morir. Foto: X/PhanieSixx

En paralelo, el empresario Rogelio Nores, quien inicialmente había sido investigado por su vínculo con Payne durante su estadía en Argentina, fue sobreseído por la Cámara Nacional de Casación.

De acuerdo con el avance del expediente, es poco probable que Aldana y Lucila vuelvan a declarar durante un eventual juicio oral, ya que sus testimonios podrían incorporarse mediante lectura, al haber sido recibidos bajo las formalidades judiciales correspondientes.