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El oscuro thriller psicológico que conecta con la mitología griega y es perfecto después de La Odisea

Con Colin Farrell, Nicole Kidman y Barry Keoghan, este thriller inspirado en la mitología griega incomoda desde el primer minuto.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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El sacrificio del ciervo sagrado
El sacrificio del ciervo sagrado Foto: DiamondFilms
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Hay películas que buscan entretener, otras que emocionan y algunas que parecen diseñadas para incomodar al espectador desde el primer minuto. El sacrificio del ciervo sagrado pertenece a este último grupo: un thriller psicológico frío, extraño y profundamente inquietante que toma como punto de partida una de las historias más crueles de la mitología griega.

Dirigida por Yorgos Lanthimos, la película se estrenó en 2017 y formó parte de la competencia oficial del Festival de Cannes, donde obtuvo el premio al Mejor Guion, compartido por Lanthimos y Efthimis Filippou. Su elenco está encabezado por Colin Farrell, Nicole Kidman y Barry Keoghan, tres figuras que sostienen una historia cargada de tensión, culpa y castigo.

De qué trata El sacrificio del ciervo sagrado

La historia sigue a Steven Murphy, un prestigioso cirujano que parece tener una vida perfecta: una carrera exitosa, una esposa elegante y dos hijos. Sin embargo, esa aparente estabilidad comienza a romperse cuando aparece Martin, un adolescente misterioso que mantiene un vínculo inquietante con el pasado del protagonista.

El sacrificio del ciervo sagrado. Video: YouTube DiamondFilmsLatam

A medida que Martin se acerca a la familia de Steven, la película deja de funcionar como un simple drama familiar y se convierte en una pesadilla moral. Lo que al principio parece una relación algo incómoda entre un adulto y un joven termina revelando una amenaza mucho más siniestra: Steven deberá enfrentar una decisión imposible cuando su vida empieza a desmoronarse.

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Lo más impactante es que Lanthimos no necesita grandes sobresaltos ni escenas explícitas para generar terror. Su estilo es seco, quirúrgico, casi antinatural. Los personajes hablan con una calma desconcertante, los espacios parecen demasiado limpios y cada silencio aumenta la sensación de que algo terrible está por ocurrir.

El mito griego detrás de la película

Uno de los elementos más fascinantes de El sacrificio del ciervo sagrado es su conexión con el mito de Ifigenia, una de las tragedias más dolorosas vinculadas a la figura de Agamenón. La película toma inspiración de ese relato, en el que una vida debe ser entregada como forma de compensar una ofensa y restaurar un supuesto equilibrio.

Lleva la tragedia, la culpa y el castigo a un nivel mucho más perturbador
El sacrificio del ciervo sagrado Foto: DiamondFilms

En la mitología griega, Agamenón ofende a Artemisa tras matar un ciervo sagrado, y la diosa exige un sacrificio para permitir que los barcos griegos avancen hacia Troya. Lanthimos convierte esa lógica antigua de culpa, castigo y reparación en una historia moderna, donde el destino no aparece con túnicas ni rayos divinos, sino bajo la forma de un adolescente implacable.

Por eso la película resulta tan poderosa: no adapta el mito de manera literal, sino que lo traslada a un mundo contemporáneo donde la medicina, la familia y el prestigio social no alcanzan para proteger a nadie. El castigo llega igual, silencioso y absurdo, como si los dioses antiguos todavía estuvieran observando.

Por qué es tan perturbadora

La película incomoda porque no ofrece respuestas fáciles. El sacrificio del ciervo sagrado no se apoya en el terror tradicional, sino en una angustia progresiva que crece escena tras escena. Lo verdaderamente aterrador no es lo que se muestra, sino la lógica cruel que ordena todo el relato.

Steven, interpretado por Colin Farrell, no es presentado como un héroe clásico, sino como un hombre atrapado entre la culpa y la negación. Anna, el personaje de Nicole Kidman, observa el derrumbe familiar con una mezcla de frialdad y desesperación. Y Martin, interpretado por Barry Keoghan, se convierte en una presencia imposible de descifrar: frágil, educado y monstruoso al mismo tiempo.

El sacrificio del ciervo sagrado transforma un antiguo mito griego en un thriller psicológico
El sacrificio del ciervo sagrado Foto: DiamondFilms

La dirección de Lanthimos potencia esa incomodidad con planos rígidos, diálogos extraños y una puesta en escena que parece eliminar cualquier rastro de calidez humana. Todo se siente calculado, aséptico y enfermizo. Esa distancia emocional hace que la violencia moral de la historia sea todavía más brutal.

La película ideal para quienes buscan algo distinto

Si después de ver La Odisea o películas inspiradas en la mitología griega esperas criaturas fantásticas, batallas épicas o dioses bajando del Olimpo, El sacrificio del ciervo sagrado puede sorprenderte. Aquí no hay aventuras heroicas ni efectos destinados al espectáculo. Lo que hay es una tragedia moderna, incómoda y cerebral.

Justamente por eso se volvió una película de culto para los amantes del cine psicológico. Su fuerza está en transformar un mito antiguo en una pregunta insoportable:¿qué precio debe pagar una persona por sus errores? Y, todavía peor, ¿quién tiene derecho a decidir ese precio?

Dónde ver online El sacrificio del ciervo sagrado

Para quienes quieran descubrir este perturbador thriller psicológico después de La Odisea, El sacrificio del ciervo sagrado puede encontrarse en plataformas de streaming y tiendas digitales, aunque su disponibilidad puede variar según el país. En Argentina, la película aparece en Apple TV con una duración de 2 horas y 1 minuto, audio en español latino y subtítulos disponibles.

También figura en el catálogo de HBO Max bajo su título original, The Killing of a Sacred Deer, con Colin Farrell, Nicole Kidman y Barry Keoghan como protagonistas. En algunos territorios, además, puede aparecer para alquilar o comprar en Prime Video, aunque la disponibilidad cambia según la región y el momento de consulta.

Por eso, antes de verla, lo ideal es revisar directamente en HBO Max, Apple TV o Prime Video. Si no está incluida dentro de una suscripción activa, la alternativa más probable es encontrarla mediante alquiler o compra digital.

PelículaMitología griegaStreaming
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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