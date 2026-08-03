Las imágenes inéditas de la luna de miel de Matty Healy y Gabbriette en Santa Bárbara

Luna de miel de Matty Healy y Gabbriette Foto: deuxmoi

El cantante líder de la banda The 1975, Matty Healy, se casó el 18 de julio con la modelo Gabbriette Bechtel. A la ceremonia asistieron celebridades amigas de la pareja tales como Charli XCX, Emily Ratajkowski y Alex Consani en el recinto de Hollywood Hills, una histórica mansión que supo pertenecerle a Madonna.

Hace dos días se vieron las primeras imágenes de la pareja en su luna de miel en el club de playa llamado “The Barbara” en Santa Bárbara, Estados Unidos. Ella lucía un traje de baño de dos piezas color negro, y él vestía un short negro mientras mantenía sus tatuajes del torso al aire. Se los vio combinados y muy acaramelados.

Hace dos días se vieron las primeras imágenes de la pareja en su luna de miel en el club de playa llamado “The Barbara” en Santa Bárbara, Estados Unidos Foto: @backgrid_usa x @deuxmoi

¿Cuál es la historia de la relación de Matty Healy y Gabbriette?

El líder de The 1975, Matty Healy, y la modelo y cantante Gabbriette Bechtel comenzaron su relación en septiembre de 2023, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas más comentadas de la escena musical y de la moda. Desde sus primeras apariciones públicas juntos, ambos mostraron una gran complicidad, compartiendo eventos, viajes y momentos en redes sociales que despertaron el interés de sus seguidores. A medida que avanzó su romance, la pareja consolidó su vínculo y se convirtió en una presencia habitual en los medios.

Luna de miel de Matty Healy Foto: @backgrid_usa x @deuxmoi

Tras varios meses de relación, en junio de 2024 anunciaron oficialmente su compromiso, una noticia que fue recibida con entusiasmo por sus fans. El anuncio confirmó los rumores sobre la seriedad del vínculo y marcó un nuevo capítulo en la vida de ambos artistas. Desde entonces, la pareja mantuvo un perfil relativamente discreto respecto de los preparativos de la boda, aunque cada una de sus apariciones públicas seguía generando gran expectativa.

Después de la ceremonia, los recién casados disfrutaron de una exclusiva luna de miel en The Barbara Beach Club, donde pudieron relajarse y celebrar el inicio de su nueva vida juntos lejos del foco mediático Foto: @backgrid_usa x @deuxmoi

Finalmente, Matty y Gabbriette sellaron su historia de amor con una boda celebrada en la icónica residencia que alguna vez perteneció a Madonna, un escenario cargado de glamour y simbolismo. Después de la ceremonia, los recién casados disfrutaron de una exclusiva luna de miel en The Barbara Beach Club, donde pudieron relajarse y celebrar el inicio de su nueva vida juntos lejos del foco mediático. El destino elegido reflejó el estilo sofisticado y relajado de la pareja, poniendo el broche de oro a una historia que evolucionó rápidamente desde un romance mediático hasta el matrimonio.

Luna de miel de Matty Healy y Gabbriette Foto: @backgrid_usa x @deuxmoi

¿Qué famosos asistieron al casamiento de Matty Healy?

Entre las celebridades que asistieron a la boda de Matty Healy y Gabbriette Bechtel en el histórico Castillo del Lago, la mansión de Los Ángeles que perteneció a Madonna, destacaron Charli XCX y su esposo George Daniel, baterista de The 1975 y compañero de banda de Matty.

También estuvieron presentes varias figuras del mundo de la moda, las redes sociales y el entretenimiento, entre ellas las modelos Alex Consani y Quenlin Blackwell, además de las hermanas Devon Lee Carlson y Sydney Carlson. Devon asistió acompañada por su prometido, el actor Duke Nicholson, nieto de Jack Nicholson.

Casamiento de Matty Healy y Gabriette Foto: -

La lista de invitados se completó con nombres de amigos cercanos de ambos de las industrias de la música, la moda y el arte. Diversos medios describieron el evento como una boda de estilo “Old Hollywood” con una concurrida y exclusiva lista de invitados.