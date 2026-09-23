Así está hoy Simon Baker, el actor que interpretó a Patrick Jane en “El Mentalista”: se alejó de Hollywood y volvió a su país

Simon Baker interpretó a Patrick Jane durante las siete temporadas de “El Mentalista”. Foto: Pinterest.

Simon Baker alcanzó la fama mundial como Patrick Jane en la exitosa serie policial “El mentalista”. Tras el final de la ficción, en 2015, se alejó de las grandes producciones de Hollywood y eligió una carrera más vinculada con proyectos independientes y trabajos en Australia, su ciudad natal.

“El mentalista” fue una de las series policiales más populares de su época. La producción contó con siete temporadas y tuvo como protagonista a Patrick, un hombre con una extraordinaria capacidad de observación que colaboraba con el buró de investigaciones de California para resolver complejos casos mientras buscaba al asesino de su familia. El papel convirtió al actor australiano en una figura reconocida internacionalmente y le permitió obtener una nominación a los premios Emmy en 2009.

El actor australiano alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel en la exitosa serie policial "El mentalista". Foto: Pinterest.

Mientras utiliza sus habilidades para descubrir pistas y atrapar a los responsables, Jane mantiene un objetivo personal: encontrar a Red John, el asesino en serie que mató a su esposa y a su hija como consecuencia de una provocación pública del protagonista. La búsqueda del criminal atraviesa buena parte de la historia y es en uno de los principales ejes de la serie.

El motivo por el que Simon Baker se alejó de Hollywood

Después de que “El mentalista” llegara a su final en 2015, Simon Baker comenzó a participar en proyectos de menor escala, principalmente producciones independientes y trabajos realizados en Australia, su país natal.

El cambio de rumbo estuvo relacionado con una decisión personal. Durante sus años viviendo en Estados Unidos, el actor aseguró que extrañaba especialmente su país de origen y las sensaciones vinculadas con su vida allí.

Simon Baker también desarrolló una carrera detrás de cámaras como director de cine y televisión. Foto: Instagram / snappytoes.

“Cuando vivía en Estados Unidos, a menudo me preguntaban qué era lo que más echaba de menos. Y la sensación inmediata y visceral era, ya sabes, como me sentía en una mañana lluviosa a finales de marzo. Era el olor del océano, esas cosas”, contó en Esquire.

Para Baker, regresar a Australia significó recuperar una conexión con sus raíces. Además, el actor reconoció que nunca se sintió completamente cómodo con la exposición y las exigencias que implica convertirse en una gran estrella de Hollywood.

“La mayoría de las grandes estrellas de hoy en día son bastante buenas en lo que hacen. Yo nunca fui capaz de hacerlo. Nunca me sentí completamente seguro de entregarme por completo a ello y decir: ‘Voy a ser un famoso y voy a hacer lo que sea necesario’”, aseguró.

Tras el final de “El Mentalista”, el actor se alejó de las grandes producciones de Hollywood y regresó a Australia. Foto: Instagram / snappytoes.

Así está hoy Simon Baker, a los 57 años

Aunque tomó distancia de las grandes producciones durante varios años, Simon Baker nunca abandonó la actuación. Con el crecimiento de las plataformas de streaming, el intérprete volvió a aparecer en producciones internacionales.

Entre sus trabajos más recientes se encuentran “The Narrow Road to the Deep North”, junto a Jacob Elordi, y “Scarpetta”, una serie thriller de Prime Video en la que comparte elenco con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale y Amanda Righetti.

Simon Baker forma parte del elenco de “Scarpetta”, la serie de thriller de Prime Video protagonizada por Nicole Kidman. Foto: Instagram / snappytoes.

A los 57 años, Baker continúa trabajando como actor y también desarrolló una carrera como director. Su aspecto actual conserva buena parte de los rasgos que lo hicieron reconocible como Patrick Jane en “El mentalista”, aunque el paso del tiempo también se refleja en su imagen.

A los 57 años, Simon Baker continúa trabajando en cine y televisión con nuevos proyectos internacionales. Foto: Instagram / snappytoes.

A los 57 años, Simon Baker continúa trabajando en cine y televisión con nuevos proyectos internacionales. Foto: Instagram / snappytoes.

El personaje de Patrick Jane fue uno de los papeles más importantes de la carrera de Simon Baker. El protagonista de “El mentalista” se caracterizaba por su capacidad de observación y por utilizar sus conocimientos para ayudar a resolver investigaciones policiales.

“El Mentalista” combinó misterio, drama y casos policiales a lo largo de sus siete temporadas. Foto: Pinterest.

La serie se emitió durante siete temporadas y llegó a su final en 2015. Después de más de una década vinculado a producciones de gran exposición internacional, Baker eligió reducir su presencia en los grandes proyectos y regresar a Australia.

Actualmente, el actor mantiene su carrera profesional y continúa vinculado tanto a la actuación como a la dirección, mientras participa en producciones para cine y plataformas de streaming.