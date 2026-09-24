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Tomás Rebord vuelve al escenario con “Rebord Vuelve”: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

El comunicador se presentará con una propuesta que reunirá actualidad, política, cultura, humor y el particular universo del movimiento hagovero.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Las entradas ya están a la venta a través del sitio oficial del Arena de Buenos Aires. También se informó la posibilidad de abonarlas en hasta seis cuotas sin interés con Galicia Mastercard.
Las entradas ya están a la venta a través del sitio oficial del Arena de Buenos Aires. También se informó la posibilidad de abonarlas en hasta seis cuotas sin interés con Galicia Mastercard. Foto: JA Comunicación
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Tomás Rebord volverá a presentarse en Buenos Aires con “Rebord Vuelve”, un espectáculo que tendrá lugar el lunes 19 de octubre en el Arena de Buenos Aires y que promete invitados, personajes y sorpresas para la comunidad hagovera. La propuesta buscará reunir en una misma noche algunos de los elementos que forman parte del universo construido por Rebord durante los últimos años: actualidad, política, cultura, filosofía, humor y entretenimiento, con un formato que el propio comunicador define como infotainment.

Qué se sabe de “Rebord Vuelve”

El espectáculo fue presentado como una nueva etapa en el recorrido de Rebord, con una propuesta que buscará trasladar al escenario el lenguaje que desarrolló en sus distintos proyectos de comunicación.

Una de sus características será el componente de misterio. La organización anticipó la presencia de personajes emblemáticos del universo de Rebord, además de invitados y distintas sorpresas, aunque no se dieron a conocer sus identidades. De esta manera, buena parte del contenido del show todavía se mantiene bajo reserva.

La propuesta estará dirigida especialmente a la comunidad hagovera, denominación que identifica al público que acompaña a Rebord desde hace años y que forma parte del universo construido alrededor de sus programas, personajes y códigos.

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show de tomás rebord en el movistar arena
“Rebord Vuelve” será el lunes 19 de octubre en el Arena de Buenos Aires. Foto: JA Comunicación

La propuesta reúne algunos de los conceptos que Rebord incorporó a su manera de comunicar. Entre ellos aparece el “infotainment”, una combinación de información y entretenimiento que atraviesa buena parte de su contenido.

También forman parte de ese lenguaje términos y juegos propios como “edibordiales” para sus editoriales y “futbord” para las referencias al fútbol.

El espectáculo buscará trasladar ese universo a una experiencia presencial, con una puesta que, según anticipó la organización, escapará de una estructura convencional.

La convocatoria también se presenta como un encuentro para los distintos integrantes de la comunidad hagovera, a la que la propia comunicación del evento div.ide entre “rancios, reales, golondrinas y papaeldos esmircolapios”

Cuándo es “Rebord Vuelve”

“Rebord Vuelve” será el lunes 19 de octubre en el Arena de Buenos Aires. La organización todavía no reveló todos los detalles de la propuesta, por lo que los invitados y parte del contenido del espectáculo permanecen como una incógnita.

Las entradas ya están a la venta a través del sitio oficial del Arena de Buenos Aires. También se informó la posibilidad de abonarlas en hasta seis cuotas sin interés con Galicia Mastercard.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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