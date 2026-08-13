Llega Bumpy, the bear: la compañía detrás de Plim Plim suma una nueva franquicia infantil con apoyo de RTVE y Krakatoa

Spiritum Entertainment presentó a Bumpy, the Bear Foto: Prensa

En un mercado donde los contenidos infantiles buscan cada vez más combinar entretenimiento y aprendizaje, Spiritum Entertainment abre una nueva etapa en su historia. La compañía argentina que logró posicionar a Plim Plim entre las marcas más reconocidas del segmento presentó oficialmente Bumpy, the Bear, una propuesta dirigida a niños de entre 1 y 4 años que apuesta por la música como herramienta para estimular el desarrollo, la creatividad y el juego.

La presentación se realizó en el Hard Rock Café de Puerto Madero y reunió a representantes de la industria, medios, socios estratégicos y figuras del espectáculo.

El lanzamiento forma parte de una estrategia de expansión que busca diversificar el universo creativo de Spiritum. Tras el crecimiento internacional de Plim Plim, la compañía decidió impulsar una nueva propiedad intelectual con identidad propia, desarrollada en coproducción con la española Krakatoa y con participación de RTVE.

Presentación de Bumpy, the bear

Según anticiparon sus responsables, el objetivo es construir una marca con alcance global desde su nacimiento, aprovechando el consumo digital de las nuevas generaciones y desarrollando múltiples líneas de contenido y negocio.

Una propuesta que nace desde la música

A diferencia de muchos proyectos infantiles que desembarcan primero en televisión, Bumpy fue concebido desde el inicio para el entorno digital. La primera etapa contempla la producción de 52 videoclips musicales y otras 52 versiones breves adaptadas para distintos formatos y plataformas, disponibles en español, inglés y portugués.

La intención es utilizar la música como puerta de entrada para conectar con las familias y generar una comunidad internacional desde los primeros meses de vida de la marca.

La estrategia responde a una tendencia consolidada en el mercado infantil, donde YouTube y los consumos móviles ocupan un rol cada vez más relevante. Desde Spiritum consideran que la música ofrece un lenguaje universal capaz de acompañar el aprendizaje temprano y facilitar la conexión emocional con los personajes. Por esa razón, el desarrollo musical ocupa un lugar central dentro de la identidad narrativa de Bumpy y de las futuras producciones derivadas.

Spiritum Entertainment presentó a Bumpy, the Bear Foto: Prensa

Spiritum Entertainment presentó a Bumpy, the Bear Foto: Prensa

Un oso morado con una misión educativa

El protagonista de esta nueva historia es un oso morado apasionado por las canciones, las aventuras cotidianas y el descubrimiento del mundo que lo rodea. La propuesta se apoya en dos principios considerados fundamentales para la infancia: el derecho a la educación y el derecho al juego. A partir de esa premisa, los contenidos buscarán transmitir valores, estimular la curiosidad y promover experiencias de aprendizaje vinculadas con el entorno familiar y escolar.

Detrás del proyecto también existe una ambición internacional. La serie fue desarrollada por equipos creativos de distintos países y ya tiene prevista su llegada a las plataformas digitales y a los canales de RTVE. Además, sus impulsores adelantaron que el personaje expandirá su presencia hacia áreas como licencias comerciales, publicaciones editoriales, juguetes y experiencias presenciales, replicando un modelo de crecimiento que ya mostró resultados con otras propiedades del grupo.

Spiritum Entertainment presentó a Bumpy, the Bear Foto: Prensa

Una hoja de ruta pensada a largo plazo

Durante el evento se exhibieron los primeros materiales audiovisuales y se compartieron detalles sobre la hoja de ruta para los próximos años. La presentación incluyó la participación de ejecutivos de Spiritum y Krakatoa, quienes remarcaron que Bumpy fue pensado como una marca con potencial para desarrollarse en múltiples plataformas y mercados. La convocatoria también reunió a periodistas, referentes del licensing y celebridades que asistieron junto a sus hijos para conocer de cerca el nuevo universo creativo.

El encuentro concluyó con un gesto que simbolizó la alianza entre Argentina y España en el desarrollo del proyecto. Más allá de la anécdota, el mensaje fue claro: Spiritum busca capitalizar la experiencia acumulada con Plim Plim para impulsar una nueva franquicia global. Con una estrategia digital-first, fuerte presencia musical y una expansión prevista hacia diferentes formatos, Bumpy, the Bear inicia su recorrido con la intención de convertirse en uno de los próximos protagonistas del entretenimiento infantil internacional.