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La noticia más esperada: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su casamiento

La cantante de 29 años publicó un extenso video en sus redes sociales para anunciar la boda con el futbolista argentino.

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Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su casamiento.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su casamiento. Foto: Instagram @tinistoessel
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Tini Stoessel confirmó que se casa con Rodrigo De Paul y la noticia causó furor en el ambiente del espectáculo. La cantante de 29 años y el futbolista de 32 darán el “sí” próximamente y el anuncio fue realizado por ella misma mediante un video de poco más de siete minutos que fue publicado en su cuenta oficial de Instagram.

La cantante publicó un video en sus redes sociales.

“Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió Tini en el posteo realizado, acompañado de un romántico video. Por el momento, se desconoce cuándo será la fecha del casamiento.

Cómo se conocieron Tini y De Paul: el camino del romance entre la artista y el futbolista

El camino de la pareja arrancó en octubre de 2021 con los primeros cruces de miradas e interacciones en Instagram. Los likes continuos y los comentarios cómplices no pasaron desapercibidos para los fanáticos y finalmente, en abril de 2022, las primeras postales de ambos tomados de la mano durante unas vacaciones en Ibiza confirmaron que la relación iba en serio.

Pese a mantener un perfil reservado en los primeros meses, pequeños detalles terminaron por confirmar el romance públicamente, como la recordada foto de la mano de Tini sosteniendo un mate que el futbolista subió a sus redes a mediados de 2022. A partir de allí, las imágenes compartidas en playas, eventos y reuniones familiares se volvieron habituales.

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Tini Stoessel anunció que se casa con Rodrigo De Paul.
Tini Stoessel anunció que se casa con Rodrigo De Paul. Foto: NA

La artista se convirtió en una presencia destacada en la vida del jugador, acompañándolo en los momentos más importantes de su carrera deportiva. Durante el Mundial de Qatar 2022, Tini celebró los triunfos de la Argentina junto al resto de las parejas del plantel, inmortalizando postales junto a Antonela Roccuzzo y el grupo de las familias de la Selección Argentina.

Sostener el vínculo no fue un camino sencillo. Con Tini enfocada en sus giras internacionales y Rodrigo radicado en España por sus compromisos con el Atlético de Madrid, la distancia geográfica se convirtió en un reto cotidiano. La cantante pasó largas temporadas en Madrid para acompañar al futbolista, quien solía llevar grabado el logo de la “Triple T” en sus botines de juego e incluso subió al escenario durante un multitudinario show en el Campo Argentino de Polo en Palermo.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su casamiento. Foto: Instagram @tinistoessel

Sin embargo, la rutina y la exposición mediática también trajeron momentos complejos. La pareja enfrentó períodos de menor interacción en redes sociales que encendieron las alarmas de sus seguidores. En medio de ese contexto, la propia Tini compartió sobre los escenarios el difícil momento de salud mental que atravesó producto de ataques de ansiedad, una etapa sensible en la que contó con la presencia y contención directa del futbolista desde la platea.

Tras superar las idas y vueltas, las exigencias de sus agendas profesionales y los desafíos de la distancia, la pareja decidió dar el paso definitivo y poner fecha a lo que promete ser la gran boda del año.

Tini StoesselRodrigo De PaulCasamiento
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