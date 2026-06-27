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El mundo de Alicia en el País de las Maravillas llega al Jardín Botánico: precios de las entradas y qué actividades ofrece

El espacio se transformará en un museo inmersivo al aire libre inspirado en el universo fantástico creado por Lewis Carroll, donde los visitantes podrán recorrer escenarios temáticos y disfrutar de propuestas interactivas para toda la familia. Una alternativa original, accesible y de bajo costo para disfrutar de las vacaciones de invierno con actividades recreativas diferentes.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Maravillosa Alicia en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires.
Maravillosa Alicia en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Maravillosa Alicia
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El Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires se convierte en el maravilloso mundo de Alicia en el País de las Maravillas durante las vacaciones de invierno de los más pequeños de la familia. Aquel tiempo donde no tienen clases se convierte en la oportunidad ideal para adentrarse en el mágico mundo de Alicia y el Sombrerero Loco.

Esta experiencia inmersiva cuenta con 12 estaciones llenas de luces, sonido, literatura y tecnología que transforman al jardín en el País de las Maravillas que Alicia recorrió. En esta oportunidad, las noches de invierno se convierten en un viaje sensorial que combina el sonido envolvente e instalaciones lumínicas con tecnología interactiva atractiva para toda la familia.

Esta experiencia inmersiva cuenta con 12 estaciones llenas de luces, sonido, literatura y tecnología que transforman al jardín en el País de las Maravillas que Alicia recorrió. Foto: Maravillosa Alicia

¿Cómo es la experiencia de Maravillosa Alicia?

Los más chicos disfrutarán de esta experiencia con un dispositivo especial que reciben al ingresar al Jardín Botánico, que los acompañará a lo largo del recorrido. Recomiendan utilizar calzado cómodo y cerrado, así como ropa abrigada y campera impermeable por la temporada en la que se realiza ya que no se suspende por lluvia y las temperaturas suelen ser frías en esta época del año por las noches.

El dispositivo que se le entrega a los más chicos es el corazón interactivo del recorrido, mientras que los grandes tienen acceso a la línea de WhatsApp. Ambas opciones activan audios, contenidos, juegos y sorpresas durante el recorrido. Se solicita acceder con auriculares al evento.

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A la hora de comer existen dos lugares temáticos ambientados en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas: La Merienda Imposible, que se ubica al ingreso y al final del recorrido. Además, la Tienda de la Oveja es un negocio con productos exclusivos de Maravillosa Alicia para llevarte un pedacito del mundo mágico a tu casa.

Maravillosa Alicia Foto: Maravillosa Alicia

¿Cuánto cuestan y cómo comprar las entradas?

Las entradas se adquieren con fecha y horario asignados, con ingresos programados cada 20 minutos a partir de las 18 horas. Para que la experiencia comience sin demoras, es importante presentarte 20 minutos antes del horario elegido. “El Conejo Blanco no espera…y nosotros tampoco", anticipa la página web.

Maravillosa Alicia Foto: Maravillosa Alicia

Podés comprar tus entradas de manera online a través de la ticketera. No es necesario imprimir el comprobante: con tu entrada digital en el celular alcanza para ingresar. Si preferís comprarlas en el lugar, tené en cuenta que la venta en puerta está sujeta a disponibilidad, que suele ser limitada. Por eso, lo más recomendable es asegurarlas con anticipación.

Las funciones se realizan todos los días desde las 18:00 horas, con entradas disponibles desde $20.000. Los tickets se adquieren exclusivamente de forma online a través de MundoTicket.

Vacaciones de inviernoNiños
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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