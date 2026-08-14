comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Moria Casán y Sofía Gala, una mediática relación entre madre e hija: las sorpresivas historias sobre este vínculo furor en el espectáculo

La diva argentina Moria Casán introdujo a su hija, Sofía Gala, a los medios de comunicación desde muy pequeña. En este contexto, y en el marco del estreno de su nueva serie, recordamos una gran anécdota de este dúo inseparable.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Moria Casán y su hija, Sofía Gala, viven una relación bastante compleja.
Moria Casán y su hija, Sofía Gala, viven una relación bastante compleja. Foto: -
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Moria Casán y su hija Sofía Gala construyeron a lo largo de los años una relación tan intensa como mediática, marcada por el amor incondicional, las diferencias generacionales y más de una anécdota que quedó en la memoria del público. En distintas entrevistas, ambas reconocieron haber atravesado momentos complejos durante la adolescencia de la actriz, una etapa en la que Sofía solía escaparse de su casa y desafiar los límites impuestos por su madre.

Lejos de ocultar esos episodios, madre e hija han hablado con sinceridad sobre los conflictos que enfrentaron puertas adentro. Sofía admitió que durante su juventud le hizo pasar varios disgustos a la diva, mientras que Moria recordó en más de una oportunidad las dificultades que implicaba acompañar a una hija con una personalidad tan fuerte.

Moria Casán y Sofía Gala
Moria recordó en más de una oportunidad las dificultades que implicaba acompañar a una hija con una personalidad tan fuerte e independiente. Foto: -

¿Cómo es la relación madre e hija entre Moria Casán y Sofía Gala?

Dueñas de un vínculo tan particular como auténtico, Moria Casán y Sofía Gala continúan dando que hablar por su complicidad, su frontalidad y la manera en que supieron fortalecer su relación a pesar de las adversidades y los desafíos que atravesaron como madre e hija.

Según relató la propia Sofía Gala, crecer bajo el mismo techo que una personalidad tan reconocida como Moria Casán tuvo momentos de tensión durante su adolescencia. “Me escapaba mucho de mi casa. En un momento nos peleamos muy fuerte. Yo tendría doce, trece años”, recordó la actriz al evocar una discusión ocurrida cuando vivían en Parque Leloir, donde compartían una casa ubicada en una zona de amplias calles de tierra.

Contenido Recomendado

Qué pasó con Kristóbal, el icónico chihuahua de Moria Casán que vivió como una celebridad y brilló en el Bailando

Qué pasó con Kristóbal, el icónico chihuahua de Moria Casán que vivió como una celebridad y brilló en el Bailando

Moria Casán y Mar del Plata:la historia de amor, teatro y libertad que convirtió a “La One” en leyenda

Moria Casán y Mar del Plata: la historia de amor, teatro y libertad que convirtió a “La One” en leyenda
Moria Casán y Sofía Gala
Sofía Gala confesó que se escapaba mucho de su casa de chica. Foto: -

En ese contexto, un episodio inesperado alteró por completo la situación. Al recordar lo sucedido, Sofía contó: “Hago dos cuadras de tierra, y sale la mujer que trabajaba en mi casa gritando: ‘Sofía, Sofía, se desmayó tu mamá’”.

“Y a mí me agarró una locura. Vuelvo corriendo a mi casa gritando ‘mamá, mamá’ y la encuentro tirada. Tirada y desmayada”, relató. Frente a esa escena, aseguró que actuó de manera impulsiva para intentar hacer reaccionar a su madre. “Yo soy muy del cachetazo. Cualquier cosa la resuelvo a los cachetazos”, expresó al contar cómo trató de despertarla.

Moria Casán y Sofía Gala
Sofía Gala confesó que le dio "cachetazos" a su madre para levantarla de un supuesto desmayo. Foto: -

Sin embargo, el desenlace de la situación fue diferente al que imaginaba. “Se despierta Moria. Vienen a verla y el doctor me termina medicando a mí que, por supuesto, me había agarrado un ataque de nervios”, contó Sofía. De acuerdo con su relato, mientras que Moria se recuperó rápidamente, fue ella quien terminó recibiendo atención médica debido al fuerte impacto emocional que le provocó la situación.

Moria CasánSofía GalaFarándulaTelevisión
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Tiene solo 8 capítulos, está basada en un libro y es una de las miniseries más adictivas para ver en HBO Max este fin de semana largo

    Tiene solo 8 capítulos, está basada en un libro y es una de las miniseries más adictivas para ver en HBO Max este fin de semana largo

  2. Mario Castiglione y Moria Casán:la historia de amor, el nacimiento de Sofía Gala y la muerte que marcó a La One

    Mario Castiglione y Moria Casán: la historia de amor, el nacimiento de Sofía Gala y la muerte que marcó a La One

  3. Moria Casán presa en Paraguay:joyas, droga y escándalo, así fue uno de sus momentos más polémicos

    Moria Casán presa en Paraguay: joyas, droga y escándalo, así fue uno de sus momentos más polémicos

  4. La historia de amor de Moria Casán y Luis Vadalá:se casaron en Miami, estuvieron una década juntos y terminó en escándalo por infidelidades

    La historia de amor de Moria Casán y Luis Vadalá: se casaron en Miami, estuvieron una década juntos y terminó en escándalo por infidelidades

  5. Los nietos de Moria Casán:quiénes son Dante y Helena y cómo es su relación con “La One”

    Los nietos de Moria Casán: quiénes son Dante y Helena y cómo es su relación con “La One”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar