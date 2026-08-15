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Tiene solo 7 capítulos, hay un triángulo amoroso y una muerte inesperada: la miniserie de HBO Max ideal para este fin de semana

La producción mezcla comedia negra, drama y misterio en una historia de relaciones, secretos y una muerte que lo cambia todo.

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Tiene solo 7 capítulos, hay un triángulo amoroso y una muerte inesperada: la miniserie de HBO Max ideal para este fin de semana.
Tiene solo 7 capítulos, hay un triángulo amoroso y una muerte inesperada: la miniserie de HBO Max ideal para este fin de semana. Foto: Foto: HBO
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Para quienes buscan una serie corta y atrapante, HBO Max tiene una propuesta ideal para maratonear el fin de semana: DTF St. Louis, una miniserie de solo 7 episodios que combina comedia negra, drama, romance y crimen en una trama llena de secretos y giros inesperados.

La historia sigue a Clark Forrest (Jason Bateman), Floyd Smernitch (David Harbour) y Carol (Linda Cardellini), tres adultos que atraviesan crisis personales y se ven envueltos en un triángulo amoroso que termina por complicar sus vidas. Lo que arranca como una serie sobre relaciones y búsquedas personales pronto toma un giro oscuro: uno de los protagonistas aparece muerto y la trama se transforma en una investigación policial.

La miniserie tiene solo 7 capítulos y te atrapa desde el primer momento. Foto: Foto: HBO

De las relaciones al crimen: el misterio que atraviesa la serie

El eje de DTF St. Louis está en la relación entre Clark y Floyd, amigos recientes que se conocieron en un noticiero. En una festividad, Carol y Clark se cruzan por primera vez y es allí donde el triángulo amoroso se convierte en el motor de una historia cada vez más oscura, donde las decisiones y los secretos de cada personaje tienen consecuencias inesperadas.

Jason Bateman y David Harbour interpretando a los personajes. Foto: Foto: HBO

La muerte de uno de los protagonistas marca un antes y un después: dos investigadores, interpretados por Richard Jenkins y Joy Sunday, intentan reconstruir lo ocurrido. A medida que avanza la miniserie, el espectador descubre nuevas perspectivas y detalles ocultos detrás de las relaciones, lo que mantiene el suspenso hasta el final.

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Un elenco de lujo y una propuesta difícil de encasillar

Uno de los grandes atractivos de la serie es su elenco: Jason Bateman encarna a un meteorólogo de televisión, un poco insatisfecho con su vida, David Harbour al intérprete de lengua de señas del mismo noticiero. Mientras que Linda Cardellini a Carol, su esposa y personaje que desata el conflicto.

La miniserie fue creada, escrita y dirigida por Steven Conrad, responsable de “Patriot”. Su sello se nota en la combinación de momentos incómodos, absurdos y situaciones oscuras, lo que hace de DTF St. Louis una producción difícil de encasillar en un solo género.

Dónde ver DTF St. Louis

La serie tiene una única temporada de 7 capítulos, con episodios de entre 47 y 58 minutos. El primer episodio se estrenó el 1 de marzo de 2026 y el último llegó el 12 de abril, por lo que la serie ya está completa en HBO Max.

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