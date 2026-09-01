La feria inaugurada por Moria Casán que llega a zona Oeste con música, cultura y emprendedores: cuándo, dónde y qué actividades habrá

Moria Casán fue una de las grandes protagonistas de la primera edición de la feria cultural. Foto: Municipio de Ituzaingó

La segunda edición de la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas (FRICC) desembarca en Ituzaingó con dos jornadas dedicadas a la música, el arte, la capacitación y los emprendimientos culturales. Tras el exitoso debut que tuvo a Moria Casán como protagonista, la feria regresa con propuestas este fin de semana del sábado 5 y domingo 6 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

La primera edición que tuvo a Moria Casán como protagonista

La FRICC tuvo su debut en agosto de 2025, cuando Moria Casán participó de la apertura ante miles de vecinos. La artista brindó la charla “De qué hablamos cuando hablamos de cultura popular”, en la que reivindicó su vínculo con Ituzaingó y definió a la cultura como una experiencia que “se vive”.

Aquella primera edición también reunió a emprendedores, artistas y productores de la región, con exposiciones, capacitaciones y rondas de vinculación. La programación incluyó un desfile de moda circular y concluyó con un recital de Hilda Lizarazu, que cerró las dos jornadas de actividades culturales abiertas a la comunidad.

La FRICC regresa a Ituzaingó con música, espectáculos, talleres y espacios destinados a artistas y emprendedores culturales. Foto: Municipio de Ituzaingó

Cuándo y dónde se realizará la segunda edición de la FRICC

La segunda edición de la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas se desarrollará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 2026, de 14 a 20, en la Plaza San Martín de Ituzaingó, ubicada en Mariano Acosta y 24 de Octubre. La propuesta será gratuita y estará abierta a toda la comunidad.

Música, talleres y espectáculos: qué actividades habrá en la FRICC

La nueva edición combinará espectáculos y espacios de formación destinados tanto al público general como a quienes trabajan en las industrias creativas. Entre las principales actividades se encuentran:

Sábado 5 de septiembre

Plaza San Martín

10 a 22 hs.: Feria de emprendimientos culturales. Esculturas: “El Rejunte Arte”, “Constructores del Fuego”, Guillermo Tazelaar.

Desde las 14:00 hs.: shows en escenario.

16 a 17 hs.: Desfile “Incubadora MiModa Impulsa”.

20 hs.: Fiesta Polenta.

Muddy’s Club

11 hs.: “Gestión del Patrimonio Inmaterial y derechos culturales en la Artesanía” a cargo de Gonzalo Suárez López, orfebre y gestor cultural chaqueño.

13 hs.: “El impacto de la inteligencia artificial en las industrias culturales”, a cargo de Pablo Bilyk, Universidad Nacional de Quilmes.

14:00 hs.: “Derechos de autor y propiedad intelectual en la era del streaming”. Charla de Diego Zapico, presidente de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF).

15:30 hs.: “Vivir del teatro: arte, gestión y negocio”. ¿Es posible sostener la pasión artística como un proyecto de vida y trabajo sustentable?. Conversatorio con Carlos Rottemberg, productor teatral.

16.30 hs. Apertura oficial de la FRICC 2026.

17:00 hs.: Rondas de Vinculación pensadas para conectar artistas, emprendedores culturales, gestores, instituciones y empresas.

Sonora

11:00 hs.: “Videodanza, una expresión cultural del territorio, entre la danza y audiovisual”, charla de la curadora, gestora, investigadora y realizadora audiovisual, Ladys González.

13:30 hs.: “El futuro del audiovisual: nuevas formas de crear, financiar y distribuir contenidos”.

15.00 hs.: “Mujeres en la música: desafíos, redes y herramientas para seguir ganando espacio en los escenarios”.

15.30 hs.: “Del taller al mercado: procesos de profesionalización para artistas visuales”, Charla a cargo del pintor, dibujante y docente, Emilio Reato.

Moria Casán fue una de las grandes protagonistas de la primera edición de la feria cultural. Foto: Municipio de Ituzaingó

Domingo 6 de septiembre

Plaza San Martín

10 a 22 hs.: Feria de emprendimientos culturales. Exposiciones de arte.

Desde las 14:00 hs.: shows en escenario.

Muddy’s Club

12:00 hs.: Plan de Fortalecimiento de Artesanías Bonaerenses.

14.00 hs.: “AMA: cómo subir tu música al mundo desde Argentina gratis y sin intermediarios”, a cargo de Germán Guichet (Director de Fomento de INAMU).

15:00 hs.: “Vivir de la música en Argentina: derechos, contratos y herramientas legales para la actividad musical”. Charla a cargo de Esteban Agatiello, socio fundador de Creativa Abogados.

16:00 hs.: “Arte en el territorio, cuando la plaza, el barrio y la comunidad son el escenario” a cargo del colectivo de artistas Constructores de Fuego.

17:30 hs.: “Fortalecimiento digital para emprendimientos culturales”, a cargo de Casiana Battista.

Sonora

14:00 hs.: “Tejiendo escenas: gestión cultural para proyectos teatrales”, a cargo de los gestores culturales Guadalupe Zapata (INT) y Mariano Leandro Jorge (UNTREF).

16.00 hs.: “Habitar la escena: la improvisación como motor creativo”. Charla con actrices, actores y artistas escénicos.

18.30 hs.: Obra “El Bululú. Antología endiablada”.

Teatro Gran Ituzaingó

20 hs.: Deborah Dixon y Luciana Palacios (voces femeninas de Los Fundamentalistas del aire acondicionado) junto a la Orquesta Infanto Juvenil de Ituzaingó.

Cierre: Leonchalón.

Cómo participar y consultar el cronograma completo

Las actividades generales serán gratuitas, aunque determinadas propuestas profesionales pueden requerir inscripción previa. El cronograma completo, los horarios y las condiciones de participación pueden consultarse en el sitio oficial de la Municipalidad de Ituzaingó.