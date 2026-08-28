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Luck Ra se reencontró con su ex novia: quién es Guille Giles, la modelo que le robó el corazón

La creadora de contenidos tuvo una relación de varios años con el cantante antes de que él estuviera con La Joaqui. Ahora, se volvieron a encontrar.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Luck Ra y Guille Giles
Luck Ra y Guille Giles Foto: Redes Sociales
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A poco más de un mes de la separación de Luck Ra y La Joaqui, el cantante cordobés volvió a quedar en el centro de la escena, debido a que, al parecer, el duelo de su relación está cerrado y ahora apuesta nuevamente a una historia del pasado y, al parecer, va en serio.

En las últimas horas, en LAM, aseguraron que habría retomado el contacto con una expareja que fue importante en una etapa anterior de su vida. La mujer señalada es Guille Giles, modelo y creadora de contenido de 25 años, con quien el artista mantuvo una relación durante aproximadamente tres años, antes de comenzar su romance con La Joaqui.

Luck Ra y Guille Giles Foto: Redes Sociales

Quién es Guille Giles, la ex novia de Luck Ra

Guille Giles tiene 25 años y trabaja como modelo, aunque su actividad profesional también está fuertemente vinculada con las redes sociales. La joven reúne una importante cantidad de seguidores y se destaca especialmente por el contenido que publica en TikTok e Instagram.

En TikTok cuenta con casi medio millón de seguidores, mientras que en Instagram tiene alrededor de 229 mil. Allí comparte fotografías, videos y producciones relacionadas con el modelaje, además de contenidos vinculados con su vida cotidiana.

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Luck Ra y Guille Giles Foto: Redes Sociales

Su trayectoria en internet también incluyó participaciones en plataformas como Twitch y YouTube, donde realizó contenidos junto a otros creadores. Durante un período, además, tuvo una marca de ropa que promocionaba a través de sus redes, aunque no está confirmado si el emprendimiento continúa actualmente.

La historia de amor entre Guille Giles y Luck Ra

Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del cuarteto argentino, Luck Ra mantuvo una relación de varios años con Giles. Según la información difundida recientemente, estuvieron juntos durante aproximadamente tres años.

El vínculo terminó antes de que el cantante comenzara su relación con La Joaqui. Sin embargo, la separación no habría significado el final de todo contacto entre ellos, ya que Giles continuó vinculada laboralmente con el entorno del músico.

Luck Ra y Guille Giles Foto: Redes Sociales

Esa relación profesional habría permitido que ambos mantuvieran cierta cercanía incluso después de terminar su noviazgo. Según explicó Ángel De Brito, cuando Luck Ra inició su romance con La Joaqui, la cantante habría aceptado que Giles siguiera trabajando junto al artista.

Por otro lado, Pepe Ochoa insistió en que la Joaqui y Guille se hicieron muy cercanas durante el tiempo que la cantante de “Butakera” estuvo con Luck Ra. Incluso, Carolina Molinari señaló que la cantante habría intervenido para que Giles pudiera conservar su trabajo junto al músico.

Luck RaLa JoaquiRomance
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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