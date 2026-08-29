Para ver esta noche: la miniserie de 8 capítulos que te recordará a The White Lotus y no te soltará del sillón

Por qué ver Saint X, serie de Disney+ Foto: Disney+

The White Lotus se estrenó en 2021 en HBO Max y se convirtió en una de las series más populares de la plataforma. No es para menos. La propuesta del guionista de Mike White mezcla elementos de la comedia satírica, suspense y humor negro y permite al espectador ingresar al mundo de una pequeña porción de ricos de distintas partes del mundo y burlarse en algún punto de sus comportamientos, acciones y hasta desavenencias.

Actualmente, cuenta con tres temporadas y habrá una cuarta. Si bien para el estreno falta existe otra miniserie de trama narrativa similar que puede aliviar la espera. Se trata Saint X, una serie disponible para ver en Disney+ que está, protagonizada por la actriz estadounidense West Duchovny y Alycia Debnam-Carey, quien recientemente saltó a la fama internacional por otra serie llamada Vinagre de Manzana.

De qué trata Saint X, la miniserie de suspenso que se puede ver en Disney+

La miniserie Saint X sigue el caso de la misteriosa muerte de una chica en unas islas del Caribe y cómo ese hecho genera un terrible efecto traumático en su hermana, quien buscará descubrir qué fue lo que en verdad le pasó años antes a la joven. Creada y dirigida por Leila Gerstein (The OC), el drama psicológico es una adaptación de la novela homónima Alexis Schaitkin.

Cuántos capítulos tiene Saint X y por qué te recordará a The White Lotus

La miniserie de Disney+ cuenta con ocho episodios de entre 40 y 50 minutos y una sola temporada. Si bien The White Lotus se caracteriza en gran parte por la utilización de elementos de la sátira y del humor negro, también es cierto que detrás de toda esta “parafernalia materialista” y las lujosas vacaciones en destinos paradisíacos del mundo, las tragedias personales que terminarán, en algunos casos, en crímenes le brindan a la serie de Mike White ciertos aspectos del drama psicológico.

En el caso de Saint X, la estructura narrativa y los diálogos entre los personajes buscan generar un ambiente de misterio y la fascinación del público por conocer la verdad sobre la joven fallecida. Además como en The White Lotus, la dirección de fotografía también es un gran acierto.

El reparto principal de Saint X: quiénes actúan en la miniserie

West Duchovny y Alycia Debnam-Carey son sus protagonistas e interpretan a Alison Thomas, la joven fallecida, y Emily Thomas, una editora de documentales ambientales que comenzará a investigar la muerte de su hermana. El elenco se completa con las actuaciones de Michael Park, Betsy Brandt, Bre Francis, Clarisse Albrecht y Sule Thelwell.

West Duchovny es una de las protagonistas de la serie. Foto: Disney

Misterio y drama psicológico: las claves del éxito de Saint X

Uno de los puntos fuertes de Saint X es que su trama narrativa es contada en dos líneas temporales: una transcurre en las vacaciones en las que Alison muere, y la segunda sigue a Emily de adulta intentando saber qué pasó con su hermana. Eso genera un punto de equilibro y un clima perfecto que permite mantener la atención en cada uno de los capítulos.

Por otro lado, tal como en el caso de The White Lotus, la serie hace esa comparativa inevitable entre el nivel de vida de los turistas adinerados que vacacionan en el Caribe y aquellas personas que trabajan en esos resorts. Si bien no es un crítica social ni mucho menos sí da lugar a una pequeña aunque necesaria reflexión sobre algo que ocurre en la realidad.