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Se reveló cómo está de salud el papá de Tini Stoessel tras haber sido internado: “Él se da cuenta”

Alejandro Stoessel, el padre de Tini, fue internado en una clínica de San Isidro por fuertes dolores de panza y de pecho. Revelaron que tiene arterias tapadas y una ensanchada hace mucho. Los detalles.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Alejandro Stoessel, Tini Stoessel.
Alejandro Stoessel, Tini Stoessel. Foto: Instagram.
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El papá de Martina Stoessel, Alejandro Stoessel, sigue internado en el Sanatorio Trinidad de San Isidro luego de un fuerte dolor en el pecho que le causó una intervención médica. Yanina Latorre reveló en su programa Sálvese Quien Pueda (SQP) que presenta una enfermedad de base y tuvo dos operaciones ya que “le suben las plaquetas y eso le genera hemorragias internas y mucho dolor de panza”.

Alejandro Stoessel y Tini Stoessel. Foto: Instagram.

Qué problema de salud tiene Alejandro Stoessel

Los análisis que le hicieron a Alejandro Stoessel “no salieron del todo bien” ya que “tiene algunas arterias casi tapadas y una ensanchada hace mucho”, según Yanina Latorre. Y agregó: “Él se da cuenta que no está bien cuando le empieza el dolor de panza, la primera vez llega una hemorragia interna, lo operan, lo estabilizan, le vuelven a subir las plaquetas y eso te da una hemorragia, por eso lo operaron dos veces. Eso fue la terapia intensiva que tuvo hace un tiempo”.

Yanina Latorre
Yanina Latorre reveló que Alejandro Stoessel "tiene algunas arterias casi tapadas y una ensanchada hace mucho".

La conductora comentó que el hombre deberá cuidarse y seguir las recomendaciones de los médicos ya que “no está en terapia intensiva ni le pusieron un stent. Además, remarcó que “tiene que cuidarse” y agregó que “Alejandro no es un buen paciente y le cuesta mucho ordenarse”, según sus amigos y allegados.

Por qué fue internado Alejandro Stoessel

Alejandro Stoessel fue ingresado a la Trinidad de San Isidro con un dolor “bastante agudo”, informó Pepe Ochoa. “Él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volver se empezó a sentir mal, fue a la guardia a las cinco de la tarde y los médicos le hicieron una batería de estudios, y decidieron dejarlo internado”, agregó.

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Comentó también que no hay un parte oficial pero “está consciente”. “Fran (hijo) lo llevó, se retiró y volvió a dejarle ropa porque Alejandro se va a quedar internado”, agregó.

Alejandro Stoessel está consciente pero sigue internado. Foto: Instagram.

“Tampoco me dieron los motivos de lo que estaba pasando, sí lo que me dicen es que no es ni ninguna terapia intensiva, que Alejandro está bien, que está consciente, pero que por el dolor que tenía, que era un dolor agudo en el pecho, decidieron dejarlo. Estaba Fran, que lo llevó, y después se retiró y volvió a dejarle ropa porque Alejandro se va a quedar internado”, aseguró.

En última instancia, comentó que “está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos porque no es nada grave ni tampoco es algo para una operación urgente”.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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