Tiene solo 8 capítulos, recuerda a Dawson’s Creek y es una de las miniseries más adictivas para maratonear en Prime Video

Sterling Point, la serie para ver en Prime Video este fin de semana. Foto: Prime Video

Buscar una serie para ver el fin de semana a veces puede no ser una tarea sencilla, sobre todo, con la gran oferta que poseen las plataformas de streaming como HBO Max, Prime Video, Disney+, entre otras. Algunos de los géneros más buscados son aquellas propuestas como Élite, Euphoria o incluso las más antiguas como Dawson’s Creeks.

De hecho, una última serie juvenil estrenada en Prime Video posee una trama similar al show protagonizado por Katie Holmes y Michelle Williams y estrenada a finales de años 90. Se llama Sterling Point, una miniserie creada por la actriz y guionista canadiense, Megan Park.

De qué trata Sterling Point, la miniserie juvenil que ganó popularidad desde su estreno

La serie de Prime Video sigue la vida de Annie Jacobson, una adolescente de 17 años que vive con su padre adoptivo y su hermano gemelo. De un momento a otro, la familia hereda un enorme campo en Canadá por parte de su abuelo y deciden mudarse hacia allá. Una vez en el nuevo hogar, Annie descubrirá el amor, se hará nuevas amistades y se encontrará con varios secretos ocultos de sus familiares.

Entre los puntos destacados de la serie se encuentra la mezcla de elementos de diversos géneros como el romance y el coming-of-age y, por supuesto, el drama juvenil. Sin embargo, gana terreno cuando profundiza en aquellas historias del pasado confusas y misteriosas que poseen los familiares de Annie.

Cuántos capítulos y dónde ver online Sterling Point

Estrenada en 2026, Sterling Point tiene solo una temporada de ocho episodios de entre 40 y 50 minutos. En este momento, se encuentra disponible para ver en Prime Video. Como obtuvo un buen recibimiento por parte de la crítica y del público, la plataforma confirmó una segunda temporada de la serie aunque aún no confirmó su lanzamiento.

Quiénes actúan en Sterling Point: la lista con el reparto de la miniserie

La miniserie de Prime Video está protagonizada por Ella Rubin, una actriz de 24 años que se hizo recientemente conocida por interpretar a la hija de Anne Hathaway en la película de la misma plataforma, La idea de ti (2024).

Ella Rubin protagoniza Sterling Point. Foto: Prime Video

Además, llamó la atención el impresionante parecido físico que poseen ambas intérpretes, razón por la cual el director de casting no dudó en elegirla de inmediato para el papel de este filme.

Sterling Point de 8 episodios cuenta con las actuaciones de:

Jay Duplass , quien interpreta a Steve, padre adoptivo de Annie

Keen Ruffalo , quien da vida a Connor, hermano gemelo de Annie. Cabe destacar que el joven actor es el hijo del reconocido intérprete, Mark Ruffalo y cuyo papel en esta serie representó su primer protagónico.

Jacob Whiteduck-Lavoie como Ellis.

Daniel Quinn-Toye como Rory

Jeffey Dean Morgan como Joe, padre de Ellis.

Missi Pyle como Denise Ballantine, madre de Rory.

Dónde ver Dawson’s Creek, la serie juvenil que causó furor a fines de los 90

Aquellas personas que aún no han visto Dawson’s Creek, una de las series juveniles clásicas, tienen la posibilidad de ver las seis temporadas completas que posee 128 episodios en el servicio gratuito que ofrece Mercado Libre. Esta serie de los 90 cuenta la historia de Dawson Leery (James Van der Beek), un aspirante a director cinematográfico, y la vida de sus amigos: Joey, una joven enamoradiza; Pacey y Jen.