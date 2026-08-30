El día que Dolly Parton se unió al folklore argentino: de la música country a bailar “Chacarera para un sentir”

El día que Dolly Parton se unió al folklore argentino Foto: La Gaceta

Hay escenas capaces de derribar fronteras culturales en apenas unos minutos. Una de ellas ocurrió en Dollywood, el famoso parque temático de Dolly Parton en Tennessee, cuando la artista se encontró cara a cara con el folklore argentino.

Sobre el escenario sonaron el violín, el bombo legüero y las guitarras. En medio de ese clima festivo, Parton dejó de ser una simple espectadora, se acercó a los bailarines y acompañó los movimientos de “Chacarera para un sentir” junto a la compañía Los Pampas Gauchos.

El episodio ocurrió en 2012, pero volvió a despertar interés gracias al recuerdo de José Lazarte, el músico, violinista y bailarín tucumano que participó de aquella presentación. Su testimonio reveló un momento poco conocido en la carrera de la cantante: el día en que el country estadounidense y la tradición santiagueña compartieron el mismo escenario.

Cuándo, dónde y cómo se produjo el cruce entre Dolly Parton y el folklore argentino

El encuentro tuvo lugar durante el Festival of Nations de 2012, realizado en Dollywood, un complejo turístico ubicado en las Grandes Montañas Humeantes de Tennessee.

En aquella edición participaron espectáculos de diferentes países. Entre ellos estuvo Los Pampas Gauchos, una compañía dirigida por el bailarín santiagueño conocido como el “Guaso” Sosa.

El día que Dolly Parton se unió al folklore argentino

El grupo llegó a Estados Unidos con un espectáculo denominado “Amamos Argentina”, pensado como una impactante presentación de la cultura nacional. La propuesta reunía algunos de los elementos más reconocibles del folklore: bombos, boleadoras, zapateos, violines, guitarras y danzas tradicionales.

La propia Dolly Parton quedó cautivada por la energía de los artistas argentinos. Según recordó Lazarte, la cantante apareció durante una de las funciones y terminó participando del cierre. Fue entonces cuando todos bailaron “Chacarera para un sentir”.

La escena tuvo un valor especial. El country y el folklore argentino nacieron en territorios muy distintos, pero comparten una profunda conexión con las historias familiares, la vida rural, la identidad regional y los instrumentos de cuerda.

De un lado estaban las montañas de Tennessee, fundamentales en la vida y la música de Parton. Del otro, la tradición de Tucumán y Santiago del Estero, representada por artistas que llevaron sus costumbres hasta uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos.

Quién es el tucumano que compartió el emotivo recuerdo con Dolly Parton

El hombre que ayudó a reconstruir aquella historia es José Lazarte, nacido en Simoca, Tucumán, y radicado desde hace más de dos décadas en Nueva Esperanza, Santiago del Estero.

Violinista y bailarín, Lazarte construyó una extensa trayectoria vinculada con la música y la danza tradicional. Antes de llegar a Dollywood ya trabajaba con Los Pampas Gauchos en presentaciones realizadas a bordo de grandes cruceros.

La estrella de la música country protagonizó en 2012 un encuentro tan inesperado como inolvidable Foto: La Gaceta

En 2012 fue convocado nuevamente por la compañía, pero esta vez para viajar por tierra hasta Tennessee y participar del Festival of Nations. Lo que parecía una actuación internacional más terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más importantes de su carrera.

“La vida me dio la posibilidad de conocerla y trabajar para ella junto a Los Pampas Gauchos. Ella disfrutó mucho de nuestro show. Cerró el espectáculo y todos bailamos ‘Chacarera para un sentir’”, recordó el artista.

Para Lazarte, la aparición de Dolly Parton fue la “frutilla del postre” de una gira que abrió nuevas oportunidades para la compañía en Norteamérica. También representó una vidriera excepcional para la cultura argentina.

No era una invitada cualquiera. Parton ya era una figura internacional gracias a canciones como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”. Su participación hizo que miles de visitantes conocieran de cerca la fuerza del bombo, las boleadoras y las danzas del norte argentino.

“Chacarera para un sentir”: la canción que acompañó el histórico encuentro de Los Pampas Gauchos

La obra elegida para el cierre tampoco fue casual. “Chacarera para un sentir” tiene música de Leo Dan y letra de Julio Rodríguez Ledesma, dos nombres estrechamente relacionados con la identidad artística santiagueña.

La canción formó parte de “Encuentro santiagueño”, el disco publicado por Leo Dan en 1999. Aunque el músico alcanzó popularidad internacional por sus baladas románticas, nunca perdió el vínculo con sus raíces.

Murió Dolly Parton. Foto: Wikimedia Commons

Nacido en Atamisqui, Santiago del Estero, Leo Dan incorporó en diferentes etapas de su carrera los paisajes, sonidos y sentimientos de su provincia natal. Esta chacarera reunía precisamente esa capacidad de transformar una emoción local en un lenguaje universal.

La chacarera se baila en pareja suelta e independiente. Sus intérpretes no permanecen enlazados, sino que se comunican mediante avances, vueltas, zapateos, retrocesos y zarandeos. Su sonido tradicional se construye principalmente con guitarra, violín y bombo legüero.

Aquella característica permitió que Dolly Parton pudiera incorporarse al cuadro, acompañar algunos movimientos y dejarse llevar por el espíritu festivo de la presentación.

Durante unos minutos, el country de Tennessee y la chacarera santiagueña quedaron unidos sobre el mismo escenario. No fue solamente una curiosidad dentro de la carrera de la cantante, sino una demostración del poder de la música para conectar culturas separadas por miles de kilómetros.

Más de una década después, la escena conserva intacta su fuerza: Dolly Parton escuchó el bombo, aceptó la invitación y se animó a bailar una chacarera argentina.