Adiós a un grande: murió un ícono de la música romántica a los 79 años. Foto: Chango Spasiuk

Uno de los referentes de la canción romántica argentina y una figura muy ligada a la ciudad de La Plata, murió a los 79 años.

La noticia generó conmoción entre sus seguidores y en el ambiente artístico, donde el músico había construido una extensa trayectoria marcada por la música melódica y romántica durante cuatro décadas.

Su vínculo con La Plata, lugar al que se mudó junto a sus padres a los 7 años, se convirtió además en una parte importante de su recorrido artístico y personal, al punto de ser reconocido como una figura adoptada por la ciudad.

Murió Beto Orlando, la voz de la música romántica

Beto Orlando desarrolló su carrera principalmente dentro del género romántico y logró instalarse entre los intérpretes argentinos más reconocidos de ese estilo. Durante un largo periodo de tiempo mantuvo su actividad sobre los escenarios y construyó una relación cercana con un público que acompañó su trayectoria a lo largo de distintas generaciones.

Murió Beto Orlando, Foto: NA

De qué murió Beto Orlando a los 79 años

En los últimos días, el cantante había atravesado un delicado cuadro de salud que derivó en un ACV y su posterior fallecimiento a los 79 años.

La muerte de Beto Orlando provocó numerosas muestras de pesar entre quienes lo conocieron y quienes siguieron su carrera: su figura quedó asociada especialmente a una época de auge de la canción melódica argentina, género en el que desarrolló buena parte de su extensa trayectoria.

Sus allegados y seguidores comenzaron a despedir al artista y a recordar una carrera que lo convirtió en uno de los nombres identificados con la canción romántica argentina y, especialmente, con la escena musical de La Plata.

“Dios del Olvido”, “Aquellos Besos que te di”, “No me des tu Adiós mi Amor”, “Tú Eres mi Destino”, “Doce rosas”, “Himno al Amor”, “Venecia sin Ti”, “Tu Mundo y el Mío”, “Joven Dulce y Bonita” y “Ansiedad” son algunos de sus temas más destacados. Mientras que, “Porque te Quiero Hasta el Delirio”, “Quiero Volverte a Tener”, “Abrázame Fuerte mi Amor”, “Porque Diste Vuelta la Cara”, entre otros, también son muy reconocidos en el género melódico.