comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

“Shakespeare en el Cementerio”: cuándo es, dónde se realiza y cuánto cuestan las entradas de este recorrido nocturno

El histórico Cementerio Británico de Buenos Aires se transformará por una noche en un escenario a cielo abierto donde los personajes más emblemáticos de William Shakespeare aparecerán entre lápidas y senderos al atardecer.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Cementerio Británico de Buenos Aires alberga monumentos, mausoleos y tumbas históricas que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.
El Cementerio Británico de Buenos Aires alberga monumentos, mausoleos y tumbas históricas que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Foto: Cementerio Británico
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los fantasmas, las dudas existenciales y las tragedias que definieron la obra de William Shakespeare encontrarán un escenario singular en la ciudad. El próximo 1 de septiembre, el Cementerio Británico de Buenos Aires abrirá sus puertas para una experiencia teatral nocturna que permitirá encontrarse cara a cara con algunos de los personajes más célebres de la literatura universal.

La propuesta, titulada “Shakespeare en el Cementerio”, convierte los senderos y rincones del histórico predio en un recorrido escénico donde el público deja de ser un simple espectador para transformarse en parte de la experiencia.

Una caminata teatral entre sombras, historia y literatura

A diferencia de una función convencional, la obra se desarrolla en movimiento. Los asistentes recorren distintos sectores del cementerio mientras avanzan por escenas inspiradas en las tragedias y comedias del dramaturgo inglés.

William Shakespeare, ¿un impostor?
William Shakespeare

El paseo comienza al caer la tarde, cuando la luz natural empieza a desvanecerse y el entorno adquiere una atmósfera especialmente ligada a los temas que atraviesan gran parte de la obra shakespeariana: la muerte, el poder, la ambición y el destino.

Contenido Recomendado

Tiene 120 años, alberga las tumbas de tres expresidentes y ahora será renovado:el emblemático cementerio del conurbano norte

Tiene 120 años, alberga las tumbas de tres expresidentes y ahora será renovado: el emblemático cementerio del conurbano norte

Cómo es y dónde queda El Prado, el cementerio elegido por Lionel Messi para despedir a su padre Jorge

Cómo es y dónde queda El Prado, el cementerio elegido por Lionel Messi para despedir a su padre Jorge

Hamlet, Macbeth y Rey Lear, protagonistas de una función irrepetible

Durante el recorrido aparecen figuras emblemáticas como Hamlet, atormentado por sus preguntas sobre la vida y la muerte; Macbeth, consumido por la ambición; y Rey Lear, atrapado en la locura y la tragedia.

También se suman otros personajes clásicos del universo de Shakespeare, que emergen entre mausoleos y senderos para interpretar fragmentos de algunos de los textos más influyentes de la historia del teatro.

La experiencia busca resignificar esos monólogos y diálogos en un espacio donde los temas que plantean adquieren una dimensión diferente. Escucharlos en medio del silencio de un cementerio genera una cercanía difícil de replicar en una sala tradicional.

Vista general del Cementerio Británico de Buenos Aires, con lápidas, mausoleos y senderos arbolados en un entorno histórico.
El Cementerio Británico de Buenos Aires alberga monumentos, mausoleos y tumbas históricas que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Foto: Cementerio Británico

Una propuesta especial dentro del Festival Llegás

La función forma parte del programa de Festival Llegás, iniciativa que ofrece descuentos en distintas producciones teatrales. Gracias a ese beneficio, la entrada tiene un valor promocional de $15.000.

Además de tratarse de una única presentación, la capacidad es limitada debido a las características del recorrido, por lo que la organización recomienda reservar con anticipación.

Cómo comprar entradas para “Shakespeare en el Cementerio”

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de Alternativa Teatral o mediante contacto directo con la producción por WhatsApp al +54 9 11 6670-3357.

Vista general del Cementerio Británico de Buenos Aires, con lápidas, mausoleos y senderos arbolados en un entorno histórico.
El Cementerio Británico de Buenos Aires alberga monumentos, mausoleos y tumbas históricas que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Foto: Cementerio Británico

Datos de la función

  • Fecha: 1 de septiembre
  • Horario: de 18:00 a 19:30
  • Lugar: Cementerio Británico de Buenos Aires, Av. Elcano 4568, CABA
  • Entrada: $15.000
  • Modalidad: recorrido teatral inmersivo con cupos limitados

Para quienes buscan propuestas diferentes en Buenos Aires, la combinación de teatro, historia, literatura y un escenario cargado de simbolismo convierte a esta función en una de las experiencias culturales más singulares de la temporada.

CementerioTeatroSalida
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cómo es la impresionante finca que tiene el cantante de folklore Jorge Rojas:así construyó un predio para recitales y una capilla familiar

    Cómo es la impresionante finca que tiene el cantante de folklore Jorge Rojas: así construyó un predio para recitales y una capilla familiar

  2. Así es la biopileta de Jerónimo, el hijo de Julián Weich:tanque australiano, plantas acuáticas y agua de lluvia

    Así es la biopileta de Jerónimo, el hijo de Julián Weich: tanque australiano, plantas acuáticas y agua de lluvia

  3. Antonela Roccuzzo reveló el hábito que incorporó a su vida para sentirse imparable a los 38 años:“Es como mi terapia”

    Antonela Roccuzzo reveló el hábito que incorporó a su vida para sentirse imparable a los 38 años: “Es como mi terapia”

  4. Así es el presente de Clara, la hija de 32 años de Ricardo Darín:entre la moda, la fotografía y la cerámica artesanal

    Así es el presente de Clara, la hija de 32 años de Ricardo Darín: entre la moda, la fotografía y la cerámica artesanal

  5. “Spider-Man:Brand New Day”: cuándo llegará al streaming y qué pasará con Tom Holland como Peter Parker

    “Spider-Man: Brand New Day”: cuándo llegará al streaming y qué pasará con Tom Holland como Peter Parker
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno anunció un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos:cuánto cobrarán

El Gobierno anunció un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos: cuánto cobrarán

Javier Milei se prepara para una intensa agenda de actividades en septiembre:gira por Chile, cumbres económicas y G20

El Gobierno postergó la privatización de AySA:por qué el amparo de Fernando Gray fue clave para frenar la licitación

Javier Milei volverá a Chile para reunirse con José Kast:los detalles de un viaje fugaz para reforzar su liderazgo en la región

Economía

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en el G20:abordaron “la agenda económica de la Argentina”

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en el G20: abordaron “la agenda económica de la Argentina”

ARCA amplía el uso de facturas electrónicas:quiénes deberán emitir comprobantes desde noviembre de 2026

ANSES confirmó quiénes cobran primero en septiembre 2026:calendario completo por DNI

Es oficial:ANSES pagará un bono a jubilados y pensionados en septiembre 2026, qué suma recibirán

Economía

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en el G20:abordaron “la agenda económica de la Argentina”

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en el G20: abordaron “la agenda económica de la Argentina”

Crece la tensión:Israel acordó vender armas a Grecia en medio de la disputa con Turquía

“Hecha añicos”:el impactante video generado con IA que Trump publicó y muestra la destrucción de una isla de Irán

Estados Unidos atacó posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente