“Shakespeare en el Cementerio”: cuándo es, dónde se realiza y cuánto cuestan las entradas de este recorrido nocturno

El Cementerio Británico de Buenos Aires alberga monumentos, mausoleos y tumbas históricas que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Foto: Cementerio Británico

Los fantasmas, las dudas existenciales y las tragedias que definieron la obra de William Shakespeare encontrarán un escenario singular en la ciudad. El próximo 1 de septiembre, el Cementerio Británico de Buenos Aires abrirá sus puertas para una experiencia teatral nocturna que permitirá encontrarse cara a cara con algunos de los personajes más célebres de la literatura universal.

La propuesta, titulada “Shakespeare en el Cementerio”, convierte los senderos y rincones del histórico predio en un recorrido escénico donde el público deja de ser un simple espectador para transformarse en parte de la experiencia.

Una caminata teatral entre sombras, historia y literatura

A diferencia de una función convencional, la obra se desarrolla en movimiento. Los asistentes recorren distintos sectores del cementerio mientras avanzan por escenas inspiradas en las tragedias y comedias del dramaturgo inglés.

William Shakespeare

El paseo comienza al caer la tarde, cuando la luz natural empieza a desvanecerse y el entorno adquiere una atmósfera especialmente ligada a los temas que atraviesan gran parte de la obra shakespeariana: la muerte, el poder, la ambición y el destino.

Hamlet, Macbeth y Rey Lear, protagonistas de una función irrepetible

Durante el recorrido aparecen figuras emblemáticas como Hamlet, atormentado por sus preguntas sobre la vida y la muerte; Macbeth, consumido por la ambición; y Rey Lear, atrapado en la locura y la tragedia.

También se suman otros personajes clásicos del universo de Shakespeare, que emergen entre mausoleos y senderos para interpretar fragmentos de algunos de los textos más influyentes de la historia del teatro.

La experiencia busca resignificar esos monólogos y diálogos en un espacio donde los temas que plantean adquieren una dimensión diferente. Escucharlos en medio del silencio de un cementerio genera una cercanía difícil de replicar en una sala tradicional.

El Cementerio Británico de Buenos Aires alberga monumentos, mausoleos y tumbas históricas que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Foto: Cementerio Británico

Una propuesta especial dentro del Festival Llegás

La función forma parte del programa de Festival Llegás, iniciativa que ofrece descuentos en distintas producciones teatrales. Gracias a ese beneficio, la entrada tiene un valor promocional de $15.000.

Además de tratarse de una única presentación, la capacidad es limitada debido a las características del recorrido, por lo que la organización recomienda reservar con anticipación.

Cómo comprar entradas para “Shakespeare en el Cementerio”

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de Alternativa Teatral o mediante contacto directo con la producción por WhatsApp al +54 9 11 6670-3357.

El Cementerio Británico de Buenos Aires alberga monumentos, mausoleos y tumbas históricas que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Foto: Cementerio Británico

Datos de la función

Fecha: 1 de septiembre

Horario: de 18:00 a 19:30

Lugar: Cementerio Británico de Buenos Aires , Av. Elcano 4568, CABA

Entrada: $15.000

Modalidad: recorrido teatral inmersivo con cupos limitados

Para quienes buscan propuestas diferentes en Buenos Aires, la combinación de teatro, historia, literatura y un escenario cargado de simbolismo convierte a esta función en una de las experiencias culturales más singulares de la temporada.